Pamela Prati, cosa ha fatto pur di entrare nella casa del Gf Vip

La showgirl Pamela Prati conferma la sua partecipazione al Gf vip. Ritira la denuncia e entra nella casa più spiata d’Italia.

Pamela Prati, la nota showgirl che nei anni passata è stata sotto l’occhio del ciclone adesso è pronta a rimettersi in gioco. La showgirl è stata ufficializzata come nuova concorrente del Grande fratello vip 7 che sta per iniziare. A confermare la partecipazione al reality di Canale 5 è stata proprio lei, tra le pagine del settimanale Chi. Pamela è così la terza concorrente ufficiale del Gf dopo Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Ma cosa ha riferito Pamela Prati e come ha reagito il popolo del web?

Pamela Prati conferma la partecipazione al Grande fratello vip 7

Pamela Prati, nota showgirl la quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione è la nuova concorrente del Grande fratello vip 7 che sta per iniziare. Stando ad alcune indiscrezioni è da circa due anni che va avanti questa trattativa tra Pamela e Alfonso Signorini. In realtà però ad ostacolare tutto vi erano alcuni contenziosi tra la showgirl e Mediaset. Adesso però è tutto acqua passata. Tuttavia, visto anche l’esperienza precedente al Gf vip andata piuttosto male, la produzione le avrebbe imposto una clausola. La showgirl prima di accettare ha dovuto far cadere ogni tipo di contenzioso con l’azienda e con Barbara D’Urso.

L’indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia

Soltanto in questo modo, le porte della casa più spiata d’Italia si sarebbero potute aprire per lei. Così è stato. A svelare questo retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia.“Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro”. Queste le parole di Candela il quale già ha riferito che già lo scorso mese di luglio Pamela aveva fatto intendere di essere una delle concorrenti del Gf vip.

Le parole della showgirl

Il 23 luglio esattamente la showgirl aveva scritto “salgo sul taxi e vado al Gf vip“. Pamela Prati, pur di entrare al Gf vip ha ritirato le denunce fatte sia alla conduttrice di Pomeriggio 5 che a Mediaset.