Belen e Stefano, le foto che postano sono da brividi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino felici e innamorati giocano insieme ai loro bambini sull’Isola di Alberella. Le immagini fanno il giro del web.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e sono molto innamorati. Sembra che i due abbiano raggiunto il loro equilibrio e dopo essersi nascosti per diversi tempo, adesso si mostrano in pubblico felici e innamorati più di prima. I due attualmente si trovano presso l’Isola di Albarella nel Mare Adriatico insieme al figlio Santiago e attraverso i loro social hanno condiviso con i loro follower i momenti di spontaneità.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati e felici

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai non si nascondono più e sembra che abbiano finalmente deciso di mostrarsi in pubblico. La coppia attualmente si trova ad Alberella, insieme al piccolo Santiago ed a Luna Marì. Entrambi hanno condiviso delle immagini proprio sui loro canali social e nello specifico in alcune di queste è apparso Stefano insieme al figlio mentre si divertono. Ad un certo punto sarebbe arrivata anche Belen per giocare con il marito e il figlio. In una Instagram stories si vede quindi Stefano che prende Belen, lei grida per la paura e poi scoppia a ridere. Insomma, i due sono apparsi parecchio complici e felici insieme ai loro figli. Sembra che finalmente si stiano godendo questa estate.

Vacanze ad Alberella insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì

In attesa di tornare ai loro impegni, anche se Belen sembra che sia già impegnata con le riprese di Tu si que vales, i due stanno trascorrendo qualche giorno di relax e di vacanza. Come abbiamo già visto, sembra che i due si trovino ad Albarella, una meta tra le preferite di Belen dove era stata anche lo scorso anno insieme al suo ex compagno Antonino Spinalbese, il padre della piccola Luna Marì. In passato pare che lo avesse definito “il paradiso”. Una location davvero da sogno che pare sia di proprietà del Gruppo Marcegaglia e che si trova all’interno del Parco regionale del Delta del Po.

Il desiderio del terzo figlio

L’estate 2022 rappresenta l’estate delle separazioni, vedi Francesco Totti e Ilary Blasi e poi ancora Francesca Neri e Claudio Amendola. Discorso a parte per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che invece stanno vivendo un’estate davvero all’insegna del romanticismo e dell’amore. Pare che addirittura Belen abbia il desiderio di un terzo figlio e pare che lo avesse detto anche un pò di tempo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.