Alfonso Signorini diretto su Giovanni Ciacci “Non avrebbe potuto partecipare perchè sieropositivo”

Alfonso Signorini parla di Giovanni Ciacci e della sua partecipazione al Grande fratello vip. Cosa ha rivelato il noto conduttore?

Si continua a parlare del Grande Fratello vip, il reality che tra poche settimane andrà come sempre in onda su Canale 5. Il conduttore del reality show Alfonso Signorini pare che abbia svelato qualcosa circa la nuova edizione del Grande fratello vip e parlato anche del tanto discusso ingresso di Giovanni Ciacci. Ma cosa ha svelato Alfonso Signorini?Il conduttore del Grande fratello vip, Alfonso Signorini in questi giorni pare che abbia tanto parlato della prossima edizione del reality di Canale 5 dando anche delle anticipazioni. Si è tanto parlato della partecipazione di Giovanni Ciacci alla prossima edizione del reality e sembra che questa abbia destato parecchie preoccupazioni.

Gf vip 7, l’ingresso di Giovanni Ciacci nella prossima edizione del reality

Giovanni Ciacci è un noto costumista e stylist di 51 anni, originario di Siena, il quale farà parte della prossima edizione del reality di Canale 5. L’annuncio è stato dato dal conduttore del Gf vip, Alfonso Signorini nel corso di un servizio che è stato diffuso dal settimanale Chi. Il noto costumista ha annunciato di essere positivo all’Hiv ed è stato lo stesso Signorini a parlare e svelare dei retroscena. Pare che Ciacci abbia scoperto la sua sieropositività lo scorso anno. La passata edizione del reality, pare che Signorini lo avrebbe voluto all’interno della casa ma il regolamento pare impedisse di avere persone affette dall’Hiv di prendere parte al reality.

Alfonso Signorini parla della partecipazione di Giovanni, positivo all’HIV al reality

Pare che Alfonso abbia tentato di tutto per poter avere Ciacci nella casa.”Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio”. Queste le sue parole.

“Gli ho spiegato che non potevamo fermarci agli anni 80, e che il mondo cambia, Mediaset ha capito che non ci sono solo i ricchi premi e cotillons. Mi rendo conto che possa stonare. È difficile, in un programma di trenini, gossip e risate, ma credo sia doveroso sfruttare un pubblico televisivo così ampio.” Queste le parole di Alfonso Signorini il quale ha affrontato bene il discorso parlandone abbondantemente, dando anche delle anticipazioni sulla prossima edizione del reality.

Le anticipazioni di Alfonso Signorini sulla prossima edizione del reality

“Nonostante si sollevasse il problema, una cappa di silenzio spesso copriva tutto. Ora si deve parlarne, specie ai giovani; il presidente di Anlaids Andrea Gori mi dice che ora si ammalano i ragazzini. E molti sono convinti ancora che l’Aids si trasmetta con la saliva, E sai che, nonostante tutto, mi dicono che alcune banche rifiutano mutui o polizze assicurative a malati di Hiv? Ma forse c’è un motivo per cui non se ne parla. Se passa il concetto che la malattia è curabile, potrebbe passare il ‘liberi tutti’, e via con le scopa*e senza preservativo. Invece meglio non ammalarsi, le cure sono pesanti, non è solo la pastiglietta come per il diabete o il colesterolo.”