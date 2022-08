Samuel Peron, gela i suoi fans sul ritorno a Ballando con le stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Samuel Peron farà parte della prossima edizione di Ballando con le stelle? Sembra che non ci siano ancora certezze. Le parole del ballerino dichiarate nel corso di una recente intervista.

Samuel Peron è un noto maestro di ballo il quale in questi anni sicuramente è stato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. In queste settimane pare che il futuro professionale del noto ballerino sia apparso piuttosto incerto. Pare che il maestro di ballo stia vivendo un momento davvero piuttosto positivo da un punto di vista professionale e personale. Ma sarà presente nella prossima edizione di Ballando con le stelle?

Samuel Peron, il maestro di ballo e il futuro incerto a Ballando con le stelle

Samuel Peron è un noto ballerino, conosciuto soprattutto per essere uno dei maestri di ballo di Ballando con le stelle. Ebbene, sembra che mentre si sta parlando sempre più dell’inizio della nuova edizione del programma di Millly Carlucci, il futuro professionale di Samuel Peron appare sempre più incerto. Di questo e tanto altro ne ha parlato lo stesso Samuel Peron nel corso di un’intervista a Intimità.

Nel cast di Oggi è un altro giorno, le parole di Samuel

“Tornare a Ballando con le stelle? Non dipende solo da me questa decisione, ma da diverse dinamiche interne al programma che si basano su scelte autoriali e cast artistico da amalgamare”. Questo quanto confessato dal maestro di ballo che dunque sembra non abbia proprio chiuso le porte a nessuna probabilità. Una cosa è certa, ovvero che anche per il prossimo anno Samuel farà parte del programma Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone. “Mi vedrete tra gli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In ogni caso il Covid mi ha insegnato a non dare nulla per certo, visto che mi ha fatto buttare un’intera agenda fitta di impegni”.

Il momento d’oro del ballerino, a ottobre diventerà papà

Ad ogni modo, Samuel sta vivendo anche un grande momento da un punto di vista privato e personale visto che ad ottobre diventerà papà.“Diciamo che sto vivendo un momento bellissimo innanzitutto di soddisfazioni personali visto che a ottobre stringerò tra le mie braccia mio figlio, il mio primo”. Queste le parole di Samuel Peron che pare non veda l’ora di diventare papà.