Gf vip, Ginevra rientra nella casa, Stefano Bettarini una furia contro Alfonso Signorini

Stefano Bettarini e Salvo Veneziano non ci stanno e lanciano pesanti accuse al Gf vip e ad Alfonso Signorini.

Questa edizione del Grande fratello vip sta facendo tanto chiacchierare e tante sono state le polemiche sorte soprattutto per come vengono trattati i concorrenti squalificati. Effettivamente, rispetto alle edizioni passate sembrano esserci delle enormi differenze. Questo ha scatenato la rabbia di alcuni ex gieffini che per motivi vari sono stati squalificati, parliamo ad esempio di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano. I due è da mesi che ormai criticano la produzione e Alfonso Signorini per aver utilizzato due pesi e due misure con i concorrenti di questa e delle scorse edizioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’annuncio di Ginevra Lamborghini, squalificata dal gioco dopo due settimane di permanenza nella casa, la quale lunedì prossimo rientrerà in casa seppur non da concorrente ma come ospite per diversi giorni.

Grande fratello vip, l’annuncio di Ginevra Lamborghini che rientrerà in casa scatena le polemiche

La scelta della produzione del Grande fratello vip di far rientrare in casa Ginevra Lamborghini ha scatenato delle polemiche e soprattutto la rabbia di due ex concorrenti del reality. Ginevra, la sorella della nota Elettra Lamborghini, ha annunciato la scorsa puntata che lunedì prossimo, 12 dicembre, entrerà in casa per qualche giorno, molto probabilmente una settimana. E’ chiaro che l’ingresso di Ginevra ha uno scopo ben preciso, ovvero creare delle dinamiche intorno al gieffino Antonino Spinalbese che aveva palesato un certo interesse per la ricca ereditiera.

La rabbia degli ex gieffini

La decisione del programma però, non è piaciuta proprio a tutti, soprattutto ad alcuni ex gieffini che in passato sono stati squalificati e che per questo motivo non hanno potuto più nemmeno fare ingresso in studio per tutta la durata del reality. “Due mesi, due misure”, hanno lamentato in tanti, soprattutto Stefano Bettarini e Salvo Veneziano.

Le dure parole di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano

“Chi si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio…Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”. Questo parte dello sfogo di Stefano su Instagram, nel rispondere ad un commento. Anche Salvo Veneziano, che ricordiamo è stato squalificato per aver fatto dei commenti sessisti su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, in questi giorni ha dimostrato di essere davvero infuriato contro Alfonso e la produzione ed ha utilizzato parole molto forti.