Ballando, lite furibonda dietro le quinte, cosa è accaduto

Dietro le quinte di Ballando con le stelle è avvenuta una lite furibonda tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. E’ scoppiata la coppia?

Torniamo a parlare di Ballando con le stelle e di una delle coppie più chiacchierate di questa edizione. Ci riferiamo alla coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Sin dall’inizio del programma si era vociferato sul fatto che i due potessero essere più che colleghi ed anche in pista hanno manifestato un certo feeling. Ad un certo punto, poi, i due hanno confermato di avere una relazione. Adesso però qualcosa sembra essere cambiato. I due avrebbero litigato dietro le quinte e stando ad alcune anticipazioni, si è trattato di una lite piuttosto furibonda. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, lite furibonda dietro le quinte

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono una coppia a tutti gli effetti, non soltanto in pista ma anche nella vita di tutti i giorni. Sin dall’inizio del programma si è tanto parlato di loro e del particolare feeling che avevano creato. Poi, ad un certo punto i due hanno confermato di essere una coppia a tutti gli effetti. In queste ore però, si parla di una lite piuttosto furibonda che sarebbe avvenuta dietro le quinte del programma.

Ema Stockholma conferma la lite con il suo compagno

A confermare il fatto che tra i due ci sia stato qualche problema, è stata proprio la modella che ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. “Si, un pò abbiamo litigato, ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po’ si perché comunque in sala io ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘ok’. Lui mi dice sempre avanti un altro, indietro, passo indietro ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto. Cosa penso davvero dei giurati? La giuria fa bene ad elencarmi tutti i miei difetti, non voglio sconti”. Queste le parole di Ema, che è stata molto sincera nel confermare che effettivamente ha litigato con il suo compagno.

Angelo sminuisce la litigata e rimane sul vago

Dal canto suo però, Angelo ha mantenuto il silenzio ed il massimo riserbo, non rivelando nulla o meglio non scendendo nei dettagli. Insomma, è vero che i due hanno litigato ma sembra che si sia trattata di una lite passeggera e che tutto sia già rientrato.