Checco Zalone in teatro imita Riccardo Muti che è in sala: ” Mi lasci lavorare”, come reagisce Muti

Checco Zalone imita Riccardo Muti durante il suo spettacolo, ad un certo punto lui dalla platea si alza in piedi. Grande incontro tra i due.

Checco Zalone è uno dei più grandi comici, attori e registi più famosi e più amati di tutti i tempi. Nelle ultime ore Checco ha imitato Riccardo Muti che però a sorpresa era presente in teatro. La reazione di Checco è stata sorprendente e sicuramente ha lasciato tutti i presenti senza parole. Ma dove si sono incontrati i due?

Checco Zalone durante lo spettacolo imita e ironizza su una cantante lirica

Checco Zalone nelle scorse ore ha portato in scena il suo spettacolo intitolato “Amore più Iva”, a Ravenna. Ieri è andata in scena una delle due serate. Sul palco ovviamente Checco Zalone che ad un certo ha iniziato ad imitare Riccardo Muti ed ha fatto ironia sull’incomprensibilità delle parole pronunciate da una cantante lirica. Così, tra una parola e l’altra, ad un certo punto, tra la platea un signore si è alzato in piedi catturando l’attenzione proprio del noto comico.

A sorpresa dal pubblico si alza Riccardo Muti e Zalone rimane senza parole

Non si trattava di uno spettatore comune, ma proprio del direttore artistico Riccardo Muti. Quest’ultimo ha fatto intendere di aver tanto apprezzato lo sketch di Checco Zalone. Il comico è rimasto completamente di stucco dopo aver visto Riccardo Muti tra i spettatori del suo spettacolo e la sua reazione ha commosso tutti. Alla fine, lo stesso Checco si è avvicinato al direttore e tra i due c’è stato un lungo abbraccio.

L’incontro tra Zalone e Riccardo Muti

Nel video in questione si vede Zalone che dopo aver sentito una cantante lirica, si rivolge poi al pubblico dicendo “Molto brava, però io mi domando che co ha detto? Sono 60 anni che mi domando che co dicono queste?”. E’ stato a quel punto che dalla platea è spuntato lui, Riccardo Muti, con in mano un microfono. Il comico, rivolgendosi proprio al maestro avrebbe detto “Maestro, impostore, le posso dire una cosa? Tengo famiglia, mi faccia lavorare”. Botta e risposta tra i due, visto che Riccardo gli avrebbe detto “Sei bravo”. A quel punto, Checco sarebbe sceso dal palco e togliendosi la parrucca, visto che aveva anche fatto la sua imitazione, ha raggiunto il direttore d’orchestra correndo ad abbracciarlo. “Vengo a genuflettermi”, avrebbe detto Checco, inginocchiandosi davanti a lui.