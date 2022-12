Ignazio Moser diretto con Cecilia: “Io non conto nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Ignazio Moser parla delle nozze con Cecilia e si dice già rassegnato “Io non conto nulla”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato le nozze soltanto qualche settimana fa. La loro relazione dura da circa 5 anni e adesso per loro è arrivato il momento di poter convolare a nozze. Proprio sull’ultimo numero del Magazine Diva e Donna i due hanno rilasciato un’intervista molto interessante, parlando proprio delle loro nozze. Le dichiarazioni di Ignazio hanno lasciato un pò perplessi. Ma cosa hanno riferito?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez annunciano le loro nozze

Ignazio Moser e la sua compagna Cecilia Rodriguez hanno annunciato nelle scorse settimane che presto convoleranno a nozze. Dopo cinque anni di relazione, i due sono pronti a convolare a nozze, come coronamento del loro amore. I due hanno rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna e tra i tanti argomenti, ovviamente hanno parlato delle loro nozze. La giornalista parlando con la coppia avrebbe detto di aver saputo che Ignazio avrebbe voluto sposarsi la prossima primavera, ma molto probabilmente le nozze saranno rinviate al prossimo mese di ottobre.

Ignazio svela qual è il segreto del loro amore

A quel punto, Ignazio piuttosto rassegnato avrebbe detto di non contare nulla, ma di voler accontentare la sua compagna.“Io non conto nulla! E comunque per amore si fa questo ed altro…A me basta renderla felice ed essere felice con lei…”. Queste le parole di Ignazio Moser. La giornalista avrebbe poi chiesto all’ex gieffino quale fosse il segreto d’amore. “Quando si sta tanto insieme si incomincia a capire quando l’altro ha un momento in cui ha bisogno di stare solo, quando ha un momento di nervosismo e non bisogna calcare troppo la mano, ma lasciare passare…”, queste ancora le sue parole.

Cecilia dice la sua sul rapporto con Ignazio

Anche Cecilia poi ha voluto dire qualcosa al riguardo, dicendo che quando c’è la complicità molto forte come quella che hanno loro e quando c’è un grande amore non diventa un problema trascorrere tanto tempo insieme come fanno loro. Cecilia e Ignazio sono pronti a convolare a nozze, dunque, non sappiamo esattamente quando ma sicuramente a breve avremo notizie in merito.