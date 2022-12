Albano, la figlia Jasmine lascia tutti senza parole: “Cosa mi è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi ha parlato della sua vita raccontando di essere stata vittima di bullismo e di aver ricevuto anche delle offese.

Nonostante la giovane età Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, si è trovata più volte al centro del gossip o comunque al centro dell’attenzione mediatica. Proprio di recente la giovane ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi nel corso della quale ha parlato della sua vita e delle difficoltà affrontate. Ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Jasmine Carrisi sulla sua vita

Tutti conoscono Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, che nonostante la sua giovane età ha comunque già fatto ingresso nel mondo della televisione e della musica. Di recente la ragazza ha rilasciato un’intervista a Chi nel corso della quale ha parlato della sua vita privata raccontando come questa in realtà non sempre è stata perfetta come molti immaginano. “Anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma non è stata una passeggiata fin qui”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Jasmine che ha poi raccontato qual’è stato il primo episodio per cui non è stata molto bene. Tutto ha avuto inizio quando alla scuola elementare un compagno di classe sembrerebbe averla presa in giro a causa di vicende familiari e a causa della situazione sentimentale tra i suoi genitori. Per Jasmine quello è stato un vero e proprio shock in quanto ha raccontato che fino a quel momento proprio i genitori avevano sempre fatto il possibile per tutelarla dal gossip che avvolgeva la loro famiglia.

Il duro racconto della figlia di Albano

Per Jasmine non sono stati quindi anni facili, anzi al contrario in alcuni casi si è trovata ad affrontare particolari difficoltà. “Sognavo a fasi alterne di sparire” ha raccontato la giovane donna che ha poi precisato di essere riuscita a superare le sue fragilità grazie alla psicoterapia. Un mondo al quale si è avvicinata quando aveva solamente 13 anni ma che ha poi lasciato per paura “di essere associata a qualcosa che non conoscevo”, ha aggiunto. Jasmine sempre sulle pagine di Chi ha poi rivelato di aver imparato nel tempo quanto sia importante accettarsi e ha poi aggiunto che ha trascorso tanto tempo a colpevolizzarsi per errori passati.

Il commento sulla sua famiglia

Jasmine Carrisi ha poi affrontato il discorso legato alla sua famiglia affermando di essere addirittura arrivata al punto di aver odiato sua madre e suo padre a causa del clamore mediatico legato alla loro storia. La ragazza ha raccontato di aver evitato durante un determinato periodo di accendere la televisione oppure di passare davanti a delle edicole perché voleva appunto evitare di venire travolta da notizie sui suoi genitori. Ciò che più di tutto la infastidiva era il fatto che altre persone potessero avere della sua famiglia un’idea sgradevole e sbagliata. Di tutto questo però non ne ha mai parlato con mamma e papà perché aveva paura di ferirli. “Sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto”, ha poi concluso.