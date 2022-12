Cristiano Malgioglio diretto sulla Parietti che ha rimandato il suo programma: “C’è una differenza tra me e lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato del suo nuovo programma intitolato ‘Mi casa es tu casa’ svelando inoltre il motivo per cui la messa in onda del nuovo programma della Parietti è stata rimandata.

Ha avuto inizio nella serata di ieri il nuovo programma condotto da Cristiano Malgioglio ed intitolato Mi casa es tu casa. Proprio per presentare il programma in questione il celebre artista si è lasciato intervistare da Diva e Donna. Intervista nel corso della quale ha parlato delle prime due ospiti e fatto delle precisazioni su Alba Parietti. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Lunga intervista di Cristiano Malgioglio al magazine Diva e Donna

Cristiano Malgioglio è uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo, e proprio nel corso della serata di ieri ha fatto il suo esordio in televisione con il programma Mi casa es tu casa a proposito del quale si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Nel corso di tale intervista Malgioglio ha rivelato che i primi ospiti che ha avuto la fortuna di intervistare sono stati Heather Parisi e Sam Rider ma ha anche colto l’occasione per rispondere ad una domanda su una collega oltre che amica ovvero Alba Parietti che nella serata di ieri avrebbe dovuto fare il suo esordio in televisione con il talent show intitolato Non sono una signora. Il talent in questione sembrerebbe essere stato rimandato alla prossima primavera per evitare che tale trasmissione potesse entrare in competizione con Il Cantante Mascherato. A tal proposito Malgioglio si è espresso rivelando che secondo lui in realtà il motivo per cui il programma non è più andato in onda e non andrà in onda in questo periodo è legato all’ attuale messa in onda dei mondiali di calcio. “Mi spiace per la mia amica Alba, che partirà nel 2023…Forse lei sentiva il peso di andare contro le partite del Mondiale…Io non ho l’ansia da audience, non l’ho mai avuta…”, queste nello specifico le parole espresse da Malgioglio.

La rivelazione dell’artista sulla prima ospite

Nel corso della stessa intervista Cristiano Malgioglio ha poi colto l’occasione per fare una particolare rivelazione sulla prima ospite della serata ovvero Heather Parisi a proposito della quale ha espresso tutta la sua gratitudine per essere venuta di proposito in Italia da Hong Kong per poter rilasciare questa intervista. Dopo aver precisato di conoscere la ballerina da moltissimi anni, ed esattamente dal momento in cui è arrivata in Italia, ecco che Malgioglio ha colto l’occasione per rivelare anche di esserci rimasto male a causa di un particolare. E nello specifico per il fatto che la sua ospite non sembrerebbe aver voluto parlare delle figlie.

Il vero motivo dell’assenza di Anastacia

Tra gli ospiti del nuovo programma condotto da Malgioglio avrebbe dovuto esserci anche la famosissima Anastacia che però ad un certo punto a causa di alcuni problemi di salute si è trovata costretta a dire di no. Malgioglio, che ha poi rivelato che il suo grande sogno era quello di poter intervistare Jennifer Lopez, ha precisato che se il suo programma avrà un’altra edizione sarà felice di accogliere ed intervistare la bravissima artista.