Paola Barale una furia contro la giuria di Ballando: “Hanno stancato”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale si scaglia contro la giuria di Ballando con le stelle. Tra tutti, ecco le parole a sorpresa su Selvaggia Lucarelli.

Paola Barale è stata una concorrente di Ballando con le stelle fino a poche settimane fa, poi è stata eliminata, nonostante comunque stesse facendo un percorso piuttosto importante. Nel corso di una puntata di Bella Mà, andata in onda lo scorso 7 dicembre, Paola è stata ospite del programma e sembra che abbia sparato proprio a zero contro la giuria di Ballando con le stelle. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la showgirl?

Paola Barale ospite nel programma Bella Mà di Pierluigi Pardo

Paola Barale è stata una delle concorrenti di Ballando con le stelle, fino alla sesta puntata, poi è stata eliminata. Certo, può ancora sperare di poter tornare all’interno del programma, in vista del ripescaggio che avverrà la prossima puntata e giocarsi il tutto per tutto. Nella giornata di ieri, mercoledì 7 dicembre, Paola Barale è stata ospite nel programma Bella Mà, di Pierluigi Pardo e pare che abbia parlato a lungo della sua partecipazione al programma, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

La showgirl si toglie qualche sassolino dalle scarpe contro la giuria di Ballando

Nello specifico, l’ex concorrente di Ballando avrebbe deciso di andarci giù in modo piuttosto pesante nei confronti della giuria, o meglio Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.“Carolyn è l’unica tecnica ed è l’unica da cui posso accettare i suoi giudizi ma secondo me è stata un po’ cattiva”. Queste le parole di Paola Barale che ci è andata giù pesante anche con Ivan Zazzaoni e Fabio Canino. Sul primo avrebbe detto che forse gli stava antipatica e di non sapere comunque perchè.

Le parole a sorpresa su Selvaggia Lucarelli

Riguardo il secondo avrebbe detto “Canino ha rotto le scatole perché voleva che fossi quella di 30 anni fa con Madonna, Carrà ed io ho cercato un po’ di accontentarlo anche se non mi sentivo a mio agio“. Tra tutti, Paola ha salvato Guillermo Mariotto. E Selvaggia Lucarelli? Ecco le sue parole.“Ti stupirò, fra tutti lei è quella che preferisco perché anche se è eccessiva nel modo di esporsi e nel modo di parlare e a volte fa anche male, è l’unica che dice la verità”.