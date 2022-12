Gigi D’Alessio, i fans della Tatangelo increduli, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Gigi D’Alessio sia pronto a convolare a nozze con la compagna Denise.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati una coppia per oltre 10 anni. Dal loro amore è nato un bambino di nome Andrea e nonostante quello che li legava sembrava essere un amore destinato a durare per sempre ecco che ad un certo punto i due artisti si sono detti addio. Oggi a distanza di tempo i due ex compagni continuano a trovarsi al centro del gossip e nello specifico a causa di un’indiscrezione trapelata su Gigi D’Alessio e la nuova compagna Denise. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gigi D’Alessio pronto a sposare Denise?

Sta facendo molto parlare la notizia trapelata nelle ultime ore secondo la quale Gigi D’Alessio sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Denise dalla quale lo scorso mese di Gennaio ha avuto il quinto figlio, un bambino di nome Francesco. Nulla di strano se non fosse che a desiderare le nozze con il noto cantautore è stata per molto tempo proprio Anna Tatangelo. Per Gigi D’Alessio questo non sarebbe il primo matrimonio ma il secondo dato che in passato è stato sposato con una donna di nome Carmela Barbato dalla quale ha avuto ben tre figli ovvero Claudio, Ilaria e per finire Luca.

Il sogno di Anna Tatangelo mai realizzato

Stando a quanto emerso ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che Anna Tatangelo abbia sognato per molto tempo il matrimonio con Gigi D’Alessio. Un matrimonio che non è mai arrivato e che anzi al contrario è stato sostituito dalla loro separazione. Quali sono i loro rapporti oggi? Secondo alcuni rumors tali rapporti non sarebbero ottimi anzi al contrario i due sembrerebbero essere in contatto soltanto per il bene del loro piccolo Andrea.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise

Denise sembrerebbe essere riuscita a portare nella vita di Gigi D’Alessio una nuova serenità e felicità. A rivelarlo è stato proprio il noto cantautore nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale D’Alessio ha colto l’occasione per dichiarare di essere felice e per augurare la stessa felicità all’ex compagna che al contrario ancora oggi è ancora single. Anna Tatangelo infatti aveva provato a voltare pagina con l’attore e rapper Livio Cori al quale sembrava essere molto legata. La loro storia però è improvvisamente finita da qualche mese.