Ivan Zazzaroni al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Si è inacidita”

Ivan Zazzaroni ha lanciato delle pesanti accuse alla collega Selvaggia Lucarelli, durante un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro delle polemiche, dopo quanto accaduto soprattutto nelle ultime settimane a Ballando con le stelle. Sappiamo bene che nel corso di alcune puntate, la nota giurata è stata ampiamente criticata, non soltanto da alcuni concorrenti ma anche da qualche giurato. Proprio due settimane fa è stato Gullielmo Mariotto a scagliarsi contro Selvaggia Lucarelli ed in queste ore invece a parlare è stato proprio Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo ha preso parte a Un giorno da pecora il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ed ha espresso delle parole non proprio dolci nei confronti della collega. Ma cosa ha dichiarato Zazzaroni?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ancora al centro delle polemiche

Selvaggia Lucarelli è di certo una delle protagoniste principali di questa edizione di Ballando con le stelle. Dall’inizio del programma la giurata è stata sicuramente al centro di diverse dinamiche e soprattutto di varie polemiche. Qualche giorno fa, a parlare di lei è stata Anastasia Kuzmina una nota ballerina del programma di Milly Carlucci, la quale ha espresso il suo parere riguardo la giornalista dicendo che ormai è diventato di moda odiarla. Effettivamente in questi mesi in tanti hanno criticato la giornalista e l’ultimo è stato proprio Ivan Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni contro la collega, ecco le sue parole a Un giorno da pecora

Il giurato di Ballando con le stelle è stato un ospite a Un giorno da pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e nel corso della sua intervista ha anche parlato di Selvaggia Lucarelli utilizzando dei termini piuttosto duri. “È provocatrice, però è il suo ruolo anche dai. È una provocatrice intelligente ha questo velenino, questa perfidia che ogni tanto mette dentro…è molto brillante. Diciamo che la sua presenza ha reso noi 4 tutti più simpatici. Quest’anno per lei è molto più difficile (per il fidanzato in gara ndr.) la trovo un filino cambiata ma non glielo voglio dire, si è inacidita”.

Selvaggia risponde a tono alle accuse del collega

Dopo l’intervista di Zazzaroni, inevitabilmente Selvaggia Lucarelli non ha potuto non rispondere a tono.“Continua questa meravigliosa narrazione per cui io sto sul ca**o al pubblico, loro sono simpatici e io sono quella che provoca, non quella che si porta a casa insulti da concorrenti e giuria. Ooooooook”. Questa la risposta della durata di Ballando con le stelle, che di certo non riesce a tenersene una. Un po’ tutti i giurati effettivamente in questi mesi hanno parlato di Selvaggia utilizzando dei termini poco carini. Ricordiamo che nel corso di una puntata andata in onda qualche settimana fa, Gullielmo Mariotto l’ha definita addirittura una scimmia che lancia escrementi.