Ginevra Lamborghini si scaglia contro Marco Bellavia, Alfonso Signorini gela tutti: “Ecco cosa è accaduto secondo me”

Ginevra Lamborghini e il suo rientro in casa scatenano la rabbia di Marco Bellavia. L’ex gieffino non ci sta e scrive un post al veleno.

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande fratello domani, lunedì 12 dicembre ma causa Covid l’ingresso sarà rimandato. Ad ogni modo, nella puntata andata in onda ieri sera Ginevra ha confessato di essere rimasta molto male per le dichiarazioni rilasciate da Marco Bellavia. Quest’ultimo, infatti, dopo che l’ex gieffina ha annunciato il suo ingresso in casa, ha scritto un post al veleno. Ma cosa è accaduto tra i due?

Ginevra Lamborghini, la notizia dell’ingresso in casa scatena la polemica

Ginevra Lamborghini lo scorso lunedì, in diretta tv durante la puntata del reality di Canale 5 aveva annunciato il suo ingresso in casa come ospite per circa una settimana. Il conduttore però, Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri, ha annunciato che l’ingresso della Lamborghini purtroppo è rimandato perchè l’ex gieffina si è presa il Covid e dunque dovrà continuare con la quarantena.

Marco Bellavia non ci sta e scrive un post al veleno

Nel momento in cui è stato annunciato il rientro in casa di Ginevra, pare che siano sorte varie polemiche sui social, soprattutto da parte di alcuni ex gieffini che come lei, in altre edizioni sono stati squalificati ma al contrario di Ginevra non hanno potuto più fare il loro ingresso in studio. Anche Marco Bellavia ha avuto qualcosa da ridire.“Secondo me te l’ha gufata lui questa roba qua. Hai scatenato un pandemonio. E’ una cosa che non posso accettare. Io avevo sottolineato che non entra per ritornare in gioco. E’ stata squalificata dal gioco”. Queste le parole di Alfonso ieri sera, parlando con Ginevra e anticipando quanto accaduto nei giorni scorsi.“Ho detto un parere. Le persone le interpretano come vogliono, non volevo essere offensivo nei confronti di lei e del GF Vip, delle volte non bisogna dare certi pareri e ho sbagliato”. Questa la risposta di Bellavia, parole alle quali la Lamborghini ha risposto dicendo di esserci rimasta molto male, visto che i due avevano anche avuto modo di chiarirsi in questi mesi.

Botta e risposta tra Marco e Ginevra

“Non si può mandare tutto a caramelle, ci sono rimasta male per le parole che hai speso per me, non dire che il web fraintende, sono mesi che ricevo insulti”. Un botta e risposta piuttosto acceso tra i due, tanto che poi Marco avrebbe replicato dicendo che non è di certo per colpa sua se riceve insulti. “Ti ho perdonato però non posso mettermi nella testa delle persone che ti hanno insultato”.