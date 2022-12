Gfvip, Lamborghini rientra in casa, Bellavia sbotta e la Lamborghini risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra Lamborghini è pronta a tornare al Gf vip, dopo l’annuncio della scorsa settimana. Marco Bellavia però non ci sta e dice la sua.

Lo scorso lunedì, nel corso della puntata del Grande fratello vip Ginevra Lamborghini ha annunciato il suo imminente ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente, l’ex gieffina che è stata squalificata soltanto dopo due settimane di permanenza all’interno della casa, sta già facendo la sua quarantena ed entrerà nella casa più spiata d’Italia soltanto il prossimo lunedì. L’ annuncio però del prossimo ingresso della Lamborghini ha fatto sorgere parecchie polemiche e sono stati in tanti a ritenere che questo non sia giusto nei confronti di altri gieffini che nelle edizioni passate sono stati squalificati e non hanno potuto più nemmeno prendere parte alle puntate. Anche lo stesso Marco Bellavia ha avuto da ridire e non ha preso bene questa notizia.

Grande fratello vip, Ginevra Lamborghini annuncio il suo ingresso nella casa il prossimo lunedì

Ginevra Lamborghini lunedì prossimo entrerà nella casa più spiata d’Italia, ovviamente non come concorrente in gara ma come ospite per circa sette giorni. L’annuncio è stato dato dalla stessa Ginevra lo scorso lunedì insieme ad Alfonso Signorini. A non averla presa bene questa notizia, in primis è stato proprio lui Marco Bellavia. Ricordiamo che la Lamborghini era stata squalificata per aver pronunciato una frase davvero molto grave su Marco.

Marco Bellavia non prende bene la notizia e si sfoga su Twitter

L’ex gieffino, così, ha affidato il suo sfogo su Twitter. “La Lamborghini dopo essere stata squalificata tornerà nella casa al GF Vip e verrà quindi premiata? Per me questa è una mancanza di rispetto. Voi cosa ne pensate? Io devo dire che sono proprio contrario e anche un po’ deluso“. Dopo le sue parole, pare che sia stata proprio la stessa Ginevra a rispondere a tono.

La replica di Ginevra

L’ex gieffina è stata ospite in collegamento con Casa Chi ed è stato Valerio Palmieri a chiederle un’opinione su Bellavia.“Che devo dirti io e lui ci siamo chiariti. Abbiamo chiarito subito con il confronto in studio nella puntata del GF Vip. Quel confronto per me è stato molto bello è toccante. Quel momento mi è servito. Ci siamo poi settimana dopo settimana avvicinati sempre di più. Lui è un uomo che mi ha fatto piacere riscoprire ulteriormente. Perché è una persona molto positiva per quel poco che lo conosco. Non ha mai parlato male di nessuno. Per me questo è importante.