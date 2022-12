Maurizio Costanzo durissimo contro la giuria di Ballando, le sue parole sono durissime: “Almeno Zazzaroni è serio”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha commentato le vicende che si sono venute a creare a Ballando con le stelle. Poi da dell’imbecille ad un concorrente.

Ballando con le stelle è uno dei programmi più chiacchierati degli ultimi tempi, anche per via delle diverse polemiche che si sono susseguite in queste settimane. Nelle scorse ore, a parlare di Ballando, è stato Maurizio Costanzo, ospite a Un giorno da Pecora, dove ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante. Il marito di Maria De Filippi ha confessato di seguire il programma e di conseguenza tutte le varie dinamiche che si sono susseguite in queste settimane. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Maurizio Costanzo a Un giorno da pecora parla di Ballando con le stelle

Maurizio Costanzo nelle scorse ore è stato ospite del programma Un giorno da Pecora, su Rai Radio Uno, dove ha rilasciato un’intervista molto interessante. Il marito di Maria De Filippi ha fatto sapere di essere un fan del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Maurizio ha seguito il programma e di conseguenze le dinamiche che si sono venute a creare in questi mesi, con tanto di polemiche, la maggior parte sorte intorno alla figura di Selvaggia Lucarelli e non solo, anche Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Il giornalista commenta le vicende e le dinamiche a Ballando poi da dell’imbecille a Enrico Montesano

Maurizio ha voluto commentare queste vicende e poi ancora quella che ha visto protagonista Enrico Montesano. A sorpresa Maurizio ha dato all’attore dell’imbecille. “Però ho perso quell’imbecille di Montesano con la maglietta, l’ho perso…”, ha dichiarato il giornalista che ha fatto riferimento alla maglietta della Decima Mas indossata dall’attore in sala prove. Invece, su Selvaggia Lucarelli, ha detto: “Si, l’ho difesa dagli attacchi di tutti. Anche Iva Zanicchi l’ha insultata, ma che stanno facendo via…”, queste ancora le parole del giornalista. Sugli altri giurati di Ballando, poi Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, Costanzo è stato piuttosto duro dicendo che per fortuna c’è Ivan Zazzaroni che “è uno serio”.

Maria De Filippi compie gli anni, il regalo di Maurizio

Nel corso dell’intervista, poi, Maurizio Costanzo ha parlato anche della moglie, la nota conduttrice che lo scorso 5 dicembre ha spento ben 61 candeline. Alla domanda su cosa gli abbia regalato, Maurizio ha risposto con la sua solita schiettezza.“Ci regaliamo sempre dei fiori. Stiamo insieme da trent’anni e le regalo sempre delle rose rosse, una dozzina di rose scarlatte”.