Platinette diretta con Maria De Filippi: “Ho una sensazione su di lei”

Mauro Coruzzi, in arte Platinette sulla rubrica da lui curata su DiPiù Tv ha parlato della sua grande amica, nonché una delle conduttrici più amate di tutti i tempi Maria De Filippi. Ecco cosa ha svelato.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ogni suo programma diventa un grande successo e lo testimoniano trasmissioni come C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne che vanno in onda da tantissimi anni e poi ancora Tu si que vales, che invece è stato presentato nell’ultimo periodo. Chi ha parlato proprio in questi giorni di Maria è stato lui, Platinette nella sua rubrica intitolata “Platinette: la tv che vedo sul settimanale che viene pubblicata u DiPiù. Ma cosa ha scritto Platinette?

Maria De Filippi una delle conduttrici più amate di sempre

Maria De Filippi è al timone di varie trasmissioni televisive ormai da tanti anni e tutte hanno avuto un successo davvero strepitoso. A parlare della moglie di Maurizio Costanzo in questi giorni è stato PLatinette, il quale cura una rubrica su Dipiù.“Ho una sensazione su Maria ovvero che sia lei che abbia in mano i fili della trasmissione, anche se lei non ricopre il ruolo di conduttrice”. Queste le parole di Platinette, espresse nella sua rubrica che viene pubblicata su DiPiù.

Platinette parla dei programmi di Maria e poi elogia la conduttrice

“Sa interpretare i desideri del pubblico e dai gusti molteplici”. Effettivamente, ogni programma condotto da Maria ha un proprio pubblico standard, tipo Amici che è indicato per lo più per gli amanti del ballo e del canto, mentre Uomini e donne è rivolto ad un pubblico più ampio che va dai più giovani ai più adulti. Mauro Coruzzi ha poi parlato di Tu si que vales, il programma in cui Maria fa parte della giuria insieme ad altri personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Il punto di vista di Mauro Coruzzi su Tu si que vales

“C’è ne per tutti i gusti“, ha dichiarato Platinette rivolgendosi proprio al programma di Canale 5 Tu si que vales, condotto da Belen e giunto ormai alla nona edizione. Insomma, Maria non è soltanto amata dai telespettatori italiani ma anche dai suoi colleghi che per lei sono anche dei grandi amici.