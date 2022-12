La vita in diretta, Alberto Matano cita la Cuccarini e lascia tutti senza parole: “Lo sapete tutti come si comporta da sempre Lorella Cuccarini”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano a La vita in diretta, la puntata andata in onda il 7 dicembre 2022 ha fatto un gesto inaspettato. Cosa? Ha salutato una sua ex collega con la quale ha avuto diversi problemi.

Alberto Matano a La vita in diretta nella giornata di mercoledì a fatto un gesto davvero inaspettato che ha lasciato tutti completamente senza parole. Il conduttore è tornato in onda con il suo programma, dopo una settimana e mezza di stop dovuta ai Mondiali di calcio del Qatar che hanno stravolto letteralmente tutti i palinsesti Rai. Improvvisamente però, nel corso della puntata di mercoledì Matano ha fatto un gesto che ha colto tutti di sorpresa.

Alberto Matano a La vita in diretta nella puntata del 7 dicembre fa un gesto inaspettato

Nel corso della puntata di mercoledì, nel dare la linea all’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano, Matano ha parlato di una campagna benefica che conosciamo da tantissimi anni ormai “Trenta ore per la vita”. “Tengo moltissimo a questa campagna, che è attiva fino al 22 dicembre. E’ una campagna molto importante”. Queste le parole di Matano che ha così voluto condividere con il suo pubblico il fatto di tenere tanto a questa campagna benefica.

Il conduttore al termine della puntata saluta “Lorella Cuccarini”

A quel punto, è arrivato il gesto inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. “Saluto Lorella Cuccarini che, come sapete, è da sempre in prima linea”, queste ancora le sue parole hanno lasciato tutti di stucco. Sappiamo tutti che tra i due conduttori non corre proprio buon sangue, visto che durante l’edizione da loro condotta insieme, è accaduto qualcosa che ha segnato per sempre il loro rapporto. Ad ogni modo, dopo aver salutato la sua “collega”, Matano ci ha tenuto ancora una volta a parlare della manifestazione benefica.

Matano parla ancora della manifestazione benefica

“La raccolta fondi si fa per realizzare case d’accoglienza per piccoli pazienti affetti da gravi malattie e aiutare quindi anche le loro famiglie. C’è un progetto in particolare che riguarda il Policlinico Agostino Gemelli”. Queste le parole di Matano, proprio mentre la regia di Rai 1 mandava in onda il numero 45585 quale quale chiamare per donare 2 euro tramite sms o 5-10 euro tramite una telefonata da fare da rete fissa.“Come ho già detto spesso in altre occasioni, un piccolo gesto può fare davvero una grande differenza”.