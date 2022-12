La vita in diretta, Alberto Matano a Malgioglio: “Io so perchè vai in Turchia” e Malgioglio: “Ma che sei pazzo?”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ospita Cristiano Malgiolgio a La vita in diretta. Ad un certo punto fa una domanda che lascia di stucco il suo ospite.

A La vita in diretta nella giornata di ieri mercoledì 7 dicembre 2022 Alberto Matano e Cristiano Malgioglio hanno fatto una lunga chiacchierata, anche se trasmessa in breve, visto che alle 17.45 la puntata si è conclusa per lasciare spazio all’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano. Cristiano, nel corso della sua intervista a La vita in diretta ha parlato del suo programma Mi casa es tu casa, che ha debuttato su Rai 2 proprio nelle scorse ore. Proprio durante la trasmissione però, il conduttore lo avrebbe spiazzato.

Cristiano Malgioglio ospite a La vita in diretta da Alberto Matano

Cristiano Malgioglio nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto de La vita in diretta, da Alberto Matano. Il noto conduttore e paroliere siciliano nel corso della sua intervista, ha parlato tanto del suo nuovo programma, che va in onda su Rai 2. Parliamo del programma Mi casa es tu casa che ha debuttato proprio ieri sera. E’ stato proprio mentre parlava che Alberto lo ha spiazzato dicendo “So bene perchè vai sempre in Turchia…”.

L’intervento di Matano che lascia di stucco il suo ospite

Cristiano che non si aspettava di certo questo intervento del conduttore, sarebbe rimasto in silenzio per qualche istante e poi avrebbe subito replicato dicendo “Tu sei pazzo! Sono venuto qui per parlare del mio nuovo programma e tu mi parli della Turchia?”. Il tutto ovviamente con ironia e con il sorriso. Non è di certo una novità il fatto che Cristiano abbia una storia d’amore con uomo originario della Turchia.

Malgioglio in imbarazzo, ecco la replica al conduttore

Ad ogni modo, Malgioglio ha preferito non continuare a parlare del suo privato, tornando così sulla trasmissione. “Non so se sarà un successo, ma per me già essere qui è un successo, perchè questo programma successo ne ha. Con la mia trasmissione vorrei solo far divertire la gente a casa”. Queste le parole da lui dichiarate da Cristiano che è convinto del fatto che il suo programma avrà un grande successo.