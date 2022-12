Alberto Matano gela tutti a Ballando: “E mancato il rispetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore Alberto Matano a Ballando con le stelle ha gelato tutti con il suo discorso ad inizio puntata. Ma cosa ha riferito?

Nella serata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Come sempre non sono mancati i colpi di scena nel corso della puntata e ad un certo punto, il custode del tesoretto, ovvero Alberto Matano, ha voluto fare un chiarimento. Ma di cosa si tratta?

Ballando con le stelle, puntata speciale quella del 2 dicembre

Nella serata di ieri, venerdì 2 dicembre, è andata eccezionalmente in onda la puntata di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Il cambio di palinsesto è stato necessario per via dei Mondiali. Milly ha presentato la giuria come sempre e subito dopo Milly avrebbe chiesto di poter parlare per fare una precisazione molto importante. “Vorrei dire una cosa che sia di auspicio, ci ho pensato venendo qui questa sera”, ha dichiarato Alberto Matano.

Alberto Matano interviene ad inizio puntata e fa dei chiarimenti importanti

“Siamo pronti per divertirci, questa è la seconda semifinale, ma mi auguro che sia una serata più distesa rispetto a quella di sabato scorso…”, questo ancora quanto aggiunto dal giornalista e conduttore de La Vita in diretta. Quest’ultimo ha aggiunto ancora che la cifra è quella di divertire, intrattenere e fare spettacolo, ma “senza far mancare mai il rispetto tra di noi”. Questo ancora quanto aggiunto da Matano prima diniziare la puntata, come a voler rispondere alle polemiche sorte nei giorni scorsi.

Le parole di Matano ai giurati, nessuno replica e la conduttrice quali lo interrompe

Infatti, Matano ha sottolineato come purtroppo la scorsa settimana questo rispetto sia venuto meno. RIvolgendosi ai suoi colleghi, i giurati, ha detto “Siamo colleghi e siamo amici, ci rispettiamo, facciamo quindi una bella serata ma all’insegna di un rispetto maggiore tra di noi”. Nessuno però dei presenti ha replicato alle parole di Matano neppure la conduttrice, giusto qualche applauso. Milly, addirittura avrebbe quasi interrotto Matano per dare il via ufficialmente alla puntata.