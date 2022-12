Gigi D’Alessio le sue ultime parole su Anna Tatangelo sono una doccia fredda

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio torna a parlare di Anna Tatangelo e le sue parole sono state sorprendenti. Cosa ha riferito?

Gigi D’Alessio per tanti anni è stato il compagno di Anna Tatangelo, la nota cantante di Sora dalla quale ha avuto anche un figlio di nome Andrea. Ad ogni modo, i due dopo tanti anni di relazione si sono lasciati ad inizio 2020 e da quel momento le loro strade si sono divide definitamente. Il cantante si è legato ad un’altra donna di nome Denise Esposito, dalla quale ha avuto un figlio, il quinto, nato lo scorso anno. Recentemente Gigi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla cantante di Sora, la sua ex compagna. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, in che rapporti sono oggi?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo tanti anni di relazione si sono lasciati nel 2020 e da quel momento le loro strade si sono divise per sempre. E’ stata di certo una rottura piuttosto importante ed il loro rapporto si è ulteriolmente incrinato nel momento in cui Anna è venuta a sapere che Gigi sarebbe diventato padre per quinta volta, direttamente dai giornali.

Le parole del cantante

Chi è tornato a parlare del suo rapporto con Anna ad oggi, è stato proprio Gigi nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della sera. “Eh.. va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. Il cantante napoletano non ha fatto alcun tipo di accenno a Denise, piuttosto però ha parlato del figlio, dicendosi felice e molto emozionato.

La famiglia allargata di Gigi

La famiglia di Gigi è più che allargata, visto che è padre di 5 figli, avuti da tre donne diverse ed anche nonno di tre nipoti.Tutti e tre i nipoti sono figli di Claudio, il primogenito nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Da quest’ultima ha avuto poi Ilaria e Luca, quest’ultimo ex concorrente di Amici e conosciuto più come LDA.