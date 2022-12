Festival di Sanremo, Fedez ci sarà e rivela: “Ecco perchè ho deciso di andare”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez sarà presente al teatro Ariston per il prossimo Festival di Sanremo, ma in che veste? Ecco le parole del rapper.

Fedez nelle scorse ore ha rotto il silenzio sul prossimo Festival di Sanremo, svelando che sarà presente alla manifestazione canora più importante d’Italia. Il rapper e marito della nota Chiara Ferragni, che quest’anno sarà la madrina della prima e ultima serata del Festival di Sanremo, ha anticipato la sua presenza al teatro Ariston. Ma in che ruolo?

Fedez, importanti anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo

In questi giorni non si fa altro che parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo, una delle più attese degli ultimi anni. Il motivo? Si tratta di un’edizione ricca di grande musica, con tanti ospiti e tra i vari artisti ci sarà proprio lui Fedez. Ma in che ruolo? Ad anticipare la sua presenza al Festival di Sanremo è stato proprio lui, che non sarà però in gara dopo i grandi successi ottenuti nelle altre edizioni. Semplicemente Fedez accompagnerà la moglie che come ben sappiamo sarà la madrina di questa edizione del Festival per ben due serate.

Il rapper presente al teatro Ariston, ma in che ruolo?

“Al Festival andrò perché c’è mia moglie che presenta, i nomi dei big ormai li hanno annunciati e non posso dire altro per adesso”. Le parole di Fedez fanno intendere però dell’altro, ovvero che potrebbe esserci l’ipotesi di vederlo anche in teatro, magari sul palco. Il rapper aveva già deciso in netto anticipo che quest’anno non avrebbe preso parte al Festival come concorrente, ancora prima di sapere che Amadeus avrebbe scelto la moglie come madrina della manifestazione. “Sanremo è un’ ansia continua, ho una paura fottuta di esibirmi in tv mentre non ce l’ho davanti a centomila persone sul palco”. Queste ancora le sue parole.

Il nuovo singolo di Fedez

Eppure il cantante avrebbe avuto una canzone da presentare alla kermesse più importante d’Italia, eppure ha preferito saltare almeno per quest’anno. In questi giorni ha presentato il suo ultimo singolo intitolato Crisi di stato. Sulla copertina di questo singolo, lo stesso Fedez appare a torso nudo. “Rappresenta la mia voglia di mettermi a nudo. Questo ultimo singolo del 2022, un anno pieno di sorprese belle e brutte, l’idea della copertina del disco solo con la mia cicatrice rappresenta il best of del mio anno”.