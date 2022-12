Heather Parisi ospite di Malgioglio lancia una frecciatina alla tv italiana, il cantautore in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi nel salotto di Mi casa es tu casa, il programma di Cristiano Malgioglio. Le dichiarazioni a sorpresa della showgirl.

Heather Parisi ospite nel salotto di Mi casa es tu casa, il programma di Cristiano Malgioglio in onda su Rai 2. Il cantante e paroliere siciliano ha avuto l’opportunità di aver affidato dalla Rai un programma tutto suo, dove ospiterà grandi personaggi della televisione italiana. La prima ospite è stata proprio lei, Heather Parisi, la famosa ballerina e showgirl molto amata nella tv degli anni ’80. Da diversi anni la showgirl vive ad Hong Kong e nel salotto di Mi casa es tu casa ha parlato della sua vita attuale ma anche del suo passato. Cosa ha rivelato?

Heather Parisi ospite nel salotto di Mi casa es tu casa il programma di Malgioglio

Heather Parisi ospite nel salotto di Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio che ha fatto il suo debutto su Rai 2 proprio nelle scorse ore. Ballerina e showgirl molto amata dal pubblico italiano praticamente da sempre, Heather ha parlato del suo passato, di quella che è stata la sua carriera, soffermandosi sulle principali avventure del passato. Da molti anni ormai, Heather con la sua famiglia vive ad Hong Kong.

La showgirl parla della sua vita lontana dall’Italia e dalla tv italiana

“Vivere lì è molto facile, è una città multi etnica e si sta bene. Oggi sono una donna che va a letto con il sorriso e mi sveglio con il sorriso”. Queste le parole della showgirl che ha poi lanciato una frecciatina alla tv italiana.La tv italiana? Non la seguo, non è più come una volta. Secondo i giornali mi hanno proposto di fare tanti reality, avrei dovuto partecipare dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, esiste ancora?”. Sicuramente la showgirl è lontana dal mondo della tv da diverso tempo, salvo qualche rara apparizione in diversi programmi televisivi, ma di certo non si può dire che non ha alle spalle una carriera di grande successo e prestigio.

Che mamma è Heather Parisi?

Infine, nel corso dell’intervista ha poi parlato della sua famiglia e si è definita una mamma moderna.“Sono molto all’avanguardia, si capisce dal fatto che ho fatto due gemelli a 50 anni. San Francisco? Ci sono andata a vivere quando avevo 12 anni”. Queste ancora le sue parole.