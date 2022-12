Alessandro Egger, la madre accusa Ballando e chiede aiuto ad Alfonso Signorini che la zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

La madre di Alessandro Egger ovvero Cristina Egger ha scritto una lettera a Signorini rivolgendo delle dure accuse alla Rai. Parole alle quali il conduttore del GF Vip ha risposto in modo duro.

Sono ormai diversi mesi che il bellissimo modello e attore italo-serbo Alessandro Egger fa parlare di sé. Il giovane è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle e proprio nel corso delle varie puntate del programma condotto dalla Carlucci si è parlato della sua questione familiare. Nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stata la madre Cristina Egger che tramite una lettera inviata a Signorini e pubblicata sulle pagine di Chi ha voluto raccontare la sua verità su quanto successo.

Il difficile rapporto di Alessandro Egger con la famiglia

Uno dei protagonisti dell’edizione in corso di Ballando con le stelle è il giovanissimo Alessandro Egger presente nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in coppia con la ballerina Tove Villfor. Nel corso delle diverse puntate Egger ha colto l’occasione per raccontare di sé e per rivelare il particolare legame che lo lega alla famiglia. Nello specifico il giovane ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori quando aveva 17 anni precisando inoltre, in lacrime, di non avere un buon rapporto con la famiglia e di non parlare con la madre da ormai molto tempo.

La verità di mamma Cristina

La madre di Alessandro Egger ovvero la nobildonna Cristina Egger ha più volte provato ad intervenire sulla questione per raccontare la sua verità. La donna è infatti intervenuta sulla vicenda parlando di ricordi confusi nel figlio definito dalla stessa un ragazzo ribelle non amante delle regole e precisando inoltre che a scuola non andava per nulla bene. Per tale motivo, ha raccontato la madre di Alessandro Egger, all’età di 19 anni avrebbe rivolto al giovane figlio un vero e proprio ultimatum ovvero quello di andare bene a scuola in quanto nel caso in cui fosse stato bocciato ancora una volta avrebbe dovuto cercarsi un lavoro. La donna ha precisato che questo altro non era che un modo per invitarlo a fare meglio ma alla fine tra loro è nata una forte discussione a causa della quale il ragazzo è andato via da casa.

La lettera sulle pagine di Chi

Cristina Egger però non si è fermata, anzi al contrario ha deciso di scrivere una lettera ad Alfonso Signorini per chiedergli aiuto. Una lettera tramite la quale la donna ha rivolto delle dure accuse alla Rai affermando che la rete in questione non le ha dato il diritto di replica per un motivo ben preciso. Perché, ha aggiunto “Stanno studiando il personaggio tv, del povero ragazzo abbandonato per strada… Ma non è vero!”. Cristina Egger ha quindi voluto ancora una volta smentire le accuse mosse nei suoi confronti dal figlio e ha poi concluso affermando “vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti”.

La risposta di Alfonso Signorini

Signorini non è rimasto in silenzio, anzi al contrario è intervenuto difendendo la Rai e il programma condotto da Milly Carlucci. Il noto conduttore del GF Vip ha replicato affermando di non credere che la signora non abbia avuto diritto di replica. E ha poi aggiunto che probabilmente non è stata chiamata in quanto il suo intervento non era compatibile con quello che è lo spirito del programma di Rai 1.