Bianca Berlinguer tensione a Rai 3, la frecciatina della conduttrice è al veleno

Bianca Berlinguer nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa a Sigfrido Ranucci.

Bianca Berlinguer nel corso della sua trasmissione ha lanciato una frecciatina al collega. A Rai 3 si respira un clima pesante e Bianca Berlinguer, la conduttrice di #Cartabianca ha utilizzato delle parole piuttosto pesanti nei confronti di un collega. Nel corso della puntata andata in onda martedì in prima serata, la conduttrice ha lanciato una frecciatina al collega Ranucci. Ma cosa ha riferito?

Cartabianca, Bianca Berlinguer lancia una frecciatina al collega

Bianca Berlinguer nel corso della puntata di #Cartabianca andata in onda martedì in prima serata ha lanciato una frecciatina al suo collega Ranucci. Salutando Massimo Gramellini, che è il conduttore del programma Le Parole, la presentatrice ha fatto delle dichiarazioni, lasciandosi completamente andare.“Grazie tantissimo a Massimo Gramellini che a differenza di altri colleghi di questa rete, viene da noi e resiste alla concorrenza”. Queste le parole della conduttrice che ha lanciato una frecciatina al suo collega Sigfrido Ranucci, anche se non ha fatto nome e cognome.

Il riferimento a Sigfrido Ranucci non è passato inosservato

Pare che il conduttore sia stato uno degli ospiti di DiMartedì di Giovanni Floris andata in onda lo scorso 29 novembre. Si tratta di un programma concorrente a quello condotto dalla Berlinguer. Insomma, sembra proprio che con le sue parole pronunciate durante il programma Cartabianca, la conduttrice abbia risposto al collega, il quale già lo scorsoanno si era lasciato andare ad uno sfogo nei suoi confronti.

La frecciata velenosa di Ranucci nei confronti della collega

In quell’occasione il conduttore si era lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto velenosa. “La mia presenza in un programma diverso dalla Rai è stata autorizzata […] Lo era invece chi si è fatto intervistare dalla televisione privata mentre portava a passeggio il cane?”. Queste le sue parole in quell’occasione. In quella occasione Ranucci aveva fatto riferimento ad un evento specifico che riguardava la sua collega Bianca Berlinguer. Quest’ultima era stata raggiunta dalle telecamere di Non è l’Arena di Massimo Giletti, mentre portava a spasso il suo cane.