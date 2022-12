Gf vip, Ginevra Lamborghini rientra in casa, Marco Bellavia molto contrariato, le sue parole sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip è tempo di polemiche, per via dell’ingresso in casa di Ginevra Lamborghini. Marco Belllavia si è detto contrario a questa decisione. Cosa sta accadendo?

Grandi polemiche al Grande Fratello vip, dopo l’annuncio dello scorso lunedì in base al quale Ginevra Lamborghini è pronta a rientrare in casa il prossimo lunedì. L’ex gieffina come tutti sappiamo è stata squalificata soltanto dopo due settimane di permanenza all’interno della casa, per aver pronunciato una frase infelice nei confronti di Marco Bellavia. Proprio quest’ultimo, in queste ore, si è mostrato parecchio contrariato di fronte a questa decisione del Gf vip di far rientrare in casa la ricca ereditiera, anche solo per qualche giorno. Ma cosa sta accadendo?

Gf vip, Ginevra Lamborghini pronta a ritornare in casa per sette giorni

Polemiche al Grande fratello vip, dopo l’annuncio arrivato lo scorso lunedì quando Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che il prossimo lunedì, dopo ben 10 giorni di quarantena sarebbe rientrata in casa per qualche giorno, forse una settimana. Questa indiscrezione era già circolata online da un pò ed aveva già fatto storcere il naso a qualcuno. Dallo scorso lunedì, invece, la notizia è ufficiale e Ginevra entrerà in casa il prossimo 12 dicembre.

La reazione di Marco Bellavia, l’ex conduttore “allibito e incredulo”

Ginevra resterà nella casa per circa 7 giorni, giusto il tempo di far nascere qualche dinamica con protagonista Antonino Spinalbese, visto che l’intento sembra essere proprio questo. Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, questa decisione di riammettere Ginevra in casa ha fatto scoppiare diverse polemiche. Uno tra tutti, Marco Bellavia, il quale non ha per niente visto di buon occhio questo rientro in casa di Ginevra. L’ex conduttore si è detto “allibito e incredulo”.

La reazione del web e degli ex concorrenti squalificati dal Gf vip

Anche alcuni ex gieffini come Salvo Veneziano e Stefano Bettarini si sono parecchio infuriati per questa decisione del Grande fratello, visto che a loro, dopo la squalifica, non è stata data nemmeno l’opportunità di entrare in studio per le puntate. Adesso rimane da capire quale sarà la reazione di Antonino Spinalbese al rientro di Ginevra, ma soprattutto quella di Oriana che ha vissuto un rapporto molto intimo con Spinalbese, del quale sembra essere molto presa.