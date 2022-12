Pomeriggio 5, bambino piange e si dispera, Barbara D’Urso perde la pazienza

0 SHARES Condividi Tweet

Il bambino piange e di dispera in diretta a Pomeriggio 5, poi fa un gesto davvero imbarazzante. Qual è stata la reazione di Barbara D’Urso?

A Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. La conduttrice nella giornata di ieri, nel corso della puntata dell’8 dicembre 2022, si è trovata a fare i conti con una scena a dir poco imbarazzante. Mentre Barbara si trovava in collegamento con una famiglia numerosa, con tanto di bambini, uno di questi ha iniziato a piangere, urlare ed infine avrebbe fatto un gesto che ha lasciato in primis la conduttrice e poi tutti gli altri, senza parole. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso in collegamento con una famiglia numerosa

A Pomeriggio 5 nel corso della puntata andata in onda ieri, giovedì 8 dicembre è praticamente accaduto di tutto. Barbara D’Urso ha deciso di dedicare una parte della trasmissione ad Ilenia, la donna di Palermo che ha dovuto partorire un bambino in auto, proprio davanti gli altri suoi figli. Lei, 25 anni ed il suo compagno, Francesco sono genitori di ben quattro figli, con l’ultimo arrivato, ovvero il piccolo Riccardo. Quest’ultimo ha deciso di venire al mondo mentre tutta la famiglia si trovava in macchina, per portare i piccoli a scuola. Nonostante la situazione non fosse facile, Ilenia si è trovata ad affrontarla con grande forza e coraggio.

Ilenia ed i suoi 4 figli in collegamento con Barbara, il figlio Giuseppe va in escandescenza

Durante il collegamento, Ilenia è apparsa in compagnia di tutti i suoi figli, ma uno di loro, Giuseppe ad un certo punto ha iniziato ad urlare, piangere come un disperato. Poi avrebbe chiesto alla madre di dargli il neonato che teneva in braccio, ma sempre con dei modi discutibili e gridando come un pazzo. Molto probabilmente il bambino ha iniziato ad andare in escandescenza dopo aver ricevuto un pizzicotto, molto probabilmente dal padre, anche se dal video non si è visto bene. Così, Barbara gli avrebbe chiesto “Amore, chi è che ti ha dato un pizzicotto?“. Il bambino però non avrebbe risposto ed avrebbe continuato ad urlare come un pazzo. Barbara D’Urso prima ha tollerato ma poi anche lei si è spazientita sottolineando il caratterino del piccolo.

Il bambino fa il gesto del dito medio in diretta tv

Barbara avrebbe così assistito alla scena incredula, inizialmente facendo finta di niente, fino a quando il bambino non ha fatto il gesto del dito medio. Fortunatamente questo è avvenuto a fine intervista, quando Barbara stava per lanciare un servizio e per questo molto probabilmente la conduttrice non si è accorta di nulla, ma i telespettatori si.