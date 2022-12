Andrea Iannone ed Elodie nella bufera, rifiutano di fare selfie e autografi

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Iannone ed Elodie, più innamorati che mai finiscono al centro della polemica. Rifiutano selfie e autografi, il pubblico non tollera il loro comportamento.

Elodie ed Andrea Iannone stanno insieme da qualche mese ormai e sembra che i due siano molto affiatati e tanto innamorati. Molti pensavano che si trattasse di un flirt estivo, invece i due stanno dimostrando a tutti quanti che il loro è amore e che vogliono stare insieme. Nonostante entrambi siano molto amati, questa settimana sono finiti al centro di una polemica. Per quale motivo? A parlarne è stato lui, Alberto Dandolo su Oggi. Ma cosa ha riferito il noto giornalista di gossip?

Elodie e Andrea Iannone più innamorati che mai

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia ormai da diversi mesi e sono molto innamorati l’uno dell’altro. Entrambi sono molto amati dal pubblico italiano eppure, come abbiamo anticipato, nell’ultimo periodo sono finiti al centro di una polemica. A parlarne è stato Alberto Dandolo, su Oggi il quale ha fatto sapere che Andrea ed Elodie avrebbero fatto infuriare alcuni fan. I due sarebbero stati ospiti in un locale e durante una serata si sarebbero rifiutati di fare dei selfie con alcuni fan.

La coppia finisce al centro di una polemica, l’indiscrezione di Alberto Dandolo

Secondo Dandolo, i due si trovavano nel privè di un famoso locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione di Milano, quando intercettati da alcuni fan, quest’ultimi si sarebbero avvicinati per chiedere un selfie, che però è stato negato. “Elodie ormai si sente Madonna. Ha rifiutato sdegnata ogni richiesta di selfie. Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti“. Questo quanto si legge su Elodie e Iannone.

Elodie e Andrea rifiutano un selfie con dei fan e scoppia la polemica

Dandolo ha aggiunto ancora quello che è il suo punto di vista, ovvero che essere carini e disponibili con i fan è un dovere di ogni personaggio famoso, visto che senza il pubblico, non potrebbero essere al punto dove sono oggi. “Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto ” ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone”. Queste ancora le parole del giornalista.