Ambra Angiolini sul palco di X Factor canta “T’Appartengo”, la reazione di Fedez è incredibile

Ambra Angiolini alla finale di X Factor torna sul palco e canta T’appartengo. La reazione di Fedez è stata la più entusiasmante.

Nel corso dell’ultima puntata di X Factor andata in onda, Ambra Angiolini è tornata sul palco a cantare il brano che ha cantato tanti anni fa a Non è la Rai e che è diventato uno dei brani cult della musica italiana. Stiamo parlando del brano T’appartengo, così tanto noto e famoso, conosciuto non soltanto dalle vecchie generazioni ma anche dalle nuove che hanno infatti cantato a squarciagola insieme a lei. Ambra ha stupito tutti quanti sul palco, anche perchè si è esibita in modo esemplare, anche molto sensuale e super sexy. La reazione dei suoi colleghi, ovvero giudici è stata davvero esilarante. Quello che si è maggiormente espresso è stato però Fedez.

Ambra Angiolini a X Factor stupisce tutti tornando sul palco con il brano del 1996

Ambra Angiolini, giudice di X Factor nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri è tornata sul palco e si è esibita con il brano T’Appartengo, presentato davvero tanti anni fa a Non è la Rai e divenuto famosissimo, tanto che anche le nuove generazioni lo conoscono. Tutti i giudici, nel momento in cui Ambra è stata annunciata sul palco, hanno subito pensato che la collega fosse pronta a cantare T’Appartengo ed effettivamente così è stato. In occasione della finale trasmessa su SkyUno e Tv8 tutti i giudici si sono esibiti sul palco con i loro brani.

Sensuale e sexy Ambra strega tutti con T’Appartengo

Fedez ha presentato il nuovo singolo e Dargen D’Amico e Rkomi con i loro successi del Festival di Sanremo. Ambra, che non è una cantante ma come tutti sappiamo una bravissima attrice, per l’occasione ha portato in scena il brano storico del 1996.

La reazione a sorpresa di Fedez che ha cantato a squarciagola

Tutti i presenti hanno cantato a squarciagola il brano, compreso tutti i giudici e colleghi. Chi però è apparso piuttosto gasato dall’esibizione di Ambra è stato Fedez, che ha cantato per tutto il tempo insieme a lei, visibilmente felice e molto euforico. Ambra ha avuto un grande successo sul palco della finale di X Factor ed ha lasciato tutti stupiti.