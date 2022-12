Paola Barale in sala prove di Ballando al veleno contro Roly Maden “Cosa sta ballando”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale nella sala prove a Ballando con le stelle, punzecchia Roly Maden “Balla una cosa diversa”.

Paola Barale è stata una concorrente di Ballando con le stelle e di certo tutti abbiamo avuto modo di notare che ti rapporto abbia avuto con il ballerino Roly Maden. I due, infatti, in queste settimane di permanenza all’interno del programma, non sono riusciti a creare un forte feeling, anzi hanno avuto modo di battibeccarsi in diverse occasioni. Poi, la coppia è stata eliminata ma ospite in altre trasmissioni, i due hanno continuato a lanciarsi delle frecciatine a vicenda. Adesso Paola e Roly sono in attesa della prossima puntata, che andrà in onda il prossimo sabato dopo due settimane di stop per via dei Mondiali di calcio, nel corso della quale ci sarà il ripescaggio e proprio loro potrebbero tornare in gara. Nelle scorse ore, Paola è tornata a pungere il suo compagno d’avventura.

Ballando con le stelle, Paola Barale e Roly Maden e il loro rapporto complicato

Ballando con le stelle tornerà il prossimo sabato, dopo due settimane di stop per via dei Mondiali di calcio del Qatar. Paola Barale ed il suo compagno sono stati eliminati un pò di tempo fa ormai, ma sperano sicuramente di poter essere ripescati e di poter tornare in gara nei prossimi giorni. La prossima puntata, proprio quando ci sarà il ripescaggio andrà in onda sabato 17 dicembre e le coppie scelte potranno tornare in gara con Gabriel Garko, Ema Stockholma, Alessandro Egger, Iva Zanicchi e Rosanna Banfi.

Paola mette alla prova il suo maestro di ballo Roly Maden

Ebbene, proprio in queste ore Paola Barale è tornata a punzecchiare il suo ex compagno di ballo, mostrando le immagini direttamente dalla sala prove. Nonostante qualche battibecco avvenuto nelle scorse settimane, adesso tra loro sembra essere tornato il sereno. La conduttrice però, in sala prove ha voluto sfidare il suo “maestro” facendolo ballare sulla base di una musica da discoteca.

Il simpatico video finisce sul web

“Un Roly Maden che balla una cosa diversa, fammi vedere come la balli questa”, queste le parole di Paola che ha così voluto mettere alla prova Roly. Nella didascalia del video pubblicato su Instagram, Paola ha scritto poi “Quando cerchi di deviare il tuo maestro di ballo”. Insomma, un video piuttosto simpatico ed anche molto ironico quello pubblicato dalla conduttrice, che si è tanto divertita nel vedere il suo maestro di ballo un pò impacciato.