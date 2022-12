Mara Venier, frecciatina la veleno contro Rita Dalla Chiesa: “Cosa è accaduto da quando è stata eletta”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, grande emozione per la conduttrice che trascorre l’8 dicembre circondata da grande amore. Le belle parole su Rita Dalla Chiesa.

Mara Venier, la nota e amata conduttrice italiana lo scorso 8 dicembre ha trascorso una bellissima giornata circondata dall’amore di alcuni amici e parenti. Per lei è stata una giornata davvero molto particolare, speciale, fatta di amore, affetti, risate, buon cibo e tanti ricordi. Come sempre molto attiva sui social, Mara ha condiviso alcuni momenti di questa giornata sui social. Ma dove ha trascorso questa bellissima giornata Zia Mara ed in compagnia di chi?

Mara Venier trascorre l’8 dicembre in compagnia di alcuni amici e parenti

Mara Venier ha trascorso l’8 dicembre circondata dall’amore di alcuni amici di vecchia data e parenti. La stessa conduttrice ha postato su Instagram alcune immagini di questa bellissima giornata.“E nel giorno dell’Immacolata ci siamo riuniti dalla nostra cara Giulia Santoro. Che emozione ritrovare la mia Santoro family! Ritamia, Renzo, Ugo, i miei figli, Iaio. Una giornata che rimarrà nel mio cuore”. Queste le parole di Mara, scritte su Instagram, dove ha condiviso anche alcuni scatti di questa bellissima giornata.

Grande emozione nel rivedere Rita Dalla Chiesa

Una foto nello specifico ha catturato l’attenzione di tutti, ovvero quella in cui la conduttrice appare con affianco il nipote Claudio e l’amica di sempre Rita Dalla Chiesa, poi ancora Renzo Arbore, l’ex storico della conduttrice. I due sono molto legati da un grande sentimento di affetto. Mara nel dettaglio, ha posto l’attenzione su una persona nel dettaglio, ovvero Rita Dalla Chiesa e proprio a quest’ultima, con la sua solita ironia, ha voluto lanciare una frecciatina. “Da quando è stata eletta non la vedo più”.

Giornata di grande emozione per Mara

Sicuramente, una delle emozioni più grandi della giornata per Mara è stato riabbracciare Rita. Quest’ultima nel rispondere a Mara, dopo averla abbracciata le ha detto “E tu ti vai a sposare con Alberto, scusa”. Insomma, un botta e risposta affettuoso e ironico quello tra le due amiche. Dopo essere tornata a casa, Mara poi ne ha approfittato per fare l’alberto di Natale e addobbare tutta casa.“Oggi tutto il giorno a fare l’albero di Natale e a mettere le luci in terrazzo”, ha aggiunto Mara.