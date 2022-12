Marco Bellavia, cosa gli dice la sua ex, tutti restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Bellavia, una sua ex gli scrive una lettera d’amore che viene pubblicata su DiPIù. Marianna Bosis è lei l’ex di Marco.

Marco Bellavia continua a far parlare di se, dopo quanto accaduto al Grande fratello in questi ultimi mesi. L’ex conduttore ha preso parte al reality di Canale 5, ma la sua avventura è durata davvero pochi giorni perchè poi ha deciso di andare via e lasciare il programma, per alcuni problemi di salute. In questi giorni di lui ne ha parlato Marianna Bosis, una sua ex fiamma la quale ha deciso di scrivergli una lettera pubblicata al settimanale DiPiù. Ma cosa ha scritto?

Marco Bellavia è tornato sotto i riflettori in questi giorni, per via di una lettera d’amore pubblicata su DiPiù e scritta da Marianna Bosis, una sua ex fiamma. Pare che la donna abbia scritto quello che è il suo desiderio più grande, ovvero riavvicinarsi al suo ex, dopo averlo tradito in passato. Marianna avrebbe anche confessato di essersi pentita di avergli fatto del male.“Averti fatto soffrire e versare lacrime che non meritavi tuttora mi addolora. Anche perchè non ero completamente a conoscenza dei tuoi problemi di salute. Non ti meritavi quei patimenti perchè nei miei riguardi sei stato leale, onesto e molto innamorato”.

I due hanno avuto una relazione alcuni anni anni, durata esattamente dal 2016 fino al 2020.

Marianna Bosis chiede perdono per averlo tradito e spera di poter riallacciare i rapporti con lui

Poi lei avrebbe tradito Marco, facendolo tanto soffrire. Adesso lei, avrebbe deciso di scrivergli una lettera per dimostrargli e confessargli il suo amore.“Non mi sentivo più amata, non mi sentivo più al centro del tuo mondo. Di attenzioni non me ne davi più”, queste ancora le parole della donna, decisa a riallacciare i rapporti con il suo ex, anche amichevoli.

Le parole di Marianna

“Vorrei che tornassimo a frequentarci. Quello che mi spinge a rivolgermi a te non è più amore, ma la convinzione che tu sia una brava persona, meritevole del meglio della vita e di un’amica in più. Vorrei trovare il modo di chiederti scusa per quello che ti ho fatto. Per averti tradito“. L’ex di Marco Bellavia avrebbe messo in conto anche un possibile rifiuto da parte dell’uomo.“Mi rendo conto che nel caso che tu non avessi più voglia di sentire parlare di me, accetterei anche un tuo sparisci“.