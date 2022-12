Sonia Bruganelli, il figlio Davide posta una foto con la fidanzata, il commento di lei fa boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Davide Bonolis, il figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli ha presentato la sua prima fidanzata. Sui social appare la prima foto di coppia.

Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli da un pò di tempo a questa parte è parecchio social. In questi ultimi giorni, il secondogenito del conduttore ha pubblicato una foto sui social dove lo stesso appare in compagnia di una ragazza. Pare che con questo scatto, Davide abbia ufficializzato la sua prima storia importante con una ragazza.

Davide Bonolis presenta la sua prima fidanzata e lo fa sui social

Lui, 18 anni compiuti lo scorso mese di giugno, ha voluto presentare al mondo intero la sua fidanzata con un’immagine che ben la ritrae allo specchio, affianco a lui, nel riflesso dello specchio di un bagno. Una foto piuttosto insolita per Davide, che si è mostrato a torso nudo e con il phon in mano, al fianco di una giovane, Alice Zordan, che è anche taggata dal giovane. La ragazza avrebbe anche commentato questa foto scrivendo semplicemente “sei tutto”.

Chi è la misteriosa fidanzata di Davide?

Lei bellissima, bionda, occhi scuri ed un fisico piuttosto imponente, la giovane è riuscita a conquistare il cuore di Davide che per la prima volta ha pubblicato una sua foto insieme ad una ragazza. Non abbiamo molte informazioni sulla giovane, ma una cosa sembra essere certa, ovvero la città di provenienza che è Lugano. Inoltre, Alice non sarebbe proprio sconosciuta, visto che sui social ha un seguito di circa 10 mila persone.

Cosa sappiamo del figlio di Paolo Bonolis

Di lui, Davide sappiamo invece che è un giocatore della Primavera della Triestina calcio, squadra capitanata da Augusto Gentilini. Da qualche giorno è tornato a Roma per trascorrere le feste e lo abbiamo visto presente nell’ultima puntata del Gf vip, reality dove la madre è una opinionista.In diverse occasioni Sonia ha parlato di Davide, dicendo di lui che è un giovane che ama il reality in cui lavora la madre e che in diverse occasioni ha fatto intendere di volervi partecipare. Chi lo sa, magari tra qualche anno lo vedremo all’interno della casa più spiata d’Italia.