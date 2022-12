Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e Serena Autieri insieme in montagna, la frecciatina di lui è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno trascorrendo alcuni giorni di spensieratezza e relax in montagna insieme a dei fidati amici. Tra questi anche la bellissima Serena Autieri.

Michelle Hunziker è una delle donne più amate della televisione italiana. Ma oltre ad essere molto seguita in tv ecco che la celebre conduttrice è tanto seguita anche sui social dove ogni giorno è sempre molto attiva. E proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di una particolare storia pubblicata su Instagram dall’ex marito Tomaso Trussardi in cui compare una persona molto vicina alla conduttrice. Ma, di chi si tratta? Facciamo un po’ di chiarezza.

Michelle Hunziker in vacanza insieme all’amica Serena Autieri

Sono molte le persone che sfruttano l’occasione delle festività natalizie per trascorrere il tempo in compagnia della famiglia e degli amici. Ed è questo il caso di Michelle Hunziker che sta godendo di alcuni momenti di relax e spensieratezza in montagna, sulle Dolomiti, insieme ad una grande amica ovvero la celebre attrice Serena Autieri. La showgirl ha infatti condiviso una storia su Instagram in cui si mostra insieme all’amica mentre sorseggiano una birra e una tisana. Ma, sono da sole? In realtà la risposta a questa domanda è no. Le due amiche sono in compagnia della famiglia, compreso l’ex marito della Hunziker ovvero Tomaso Trussardi.

Particolare storia Instagram condivisa da Tomaso Trussardi

Proprio Tomaso Trussardi ha condiviso sui social una storia in cui si mostra al fianco della bellissima Serena Autieri. E proprio a quest’ultima ha rivolto una specifica domanda ovvero “Allora Serena, tutto bene il tuo rapporto con Michelle?”. Ovviamente questo è stato per Tomaso un modo per scherzare su quanto emerso nel corso degli ultimi mesi. Infatti secondo alcuni rumors la celebre attrice sembrerebbe essersi intromessa nel rapporto tra i due ex coniugi. Ma come i fatti testimoniano si è trattato di gossip senza alcun fondamento dato che il rapporto tra la bella Michelle e Serena non sembra assolutamente essere cambiato. Michelle, Tomaso, Serena e il marito di quest’ultima infatti sono soliti trascorrere molto tempo insieme.

Michelle sui social si definisce “Devastata”

Michelle è sempre molto attiva sui social, e anche tra Natale e Santo Stefano ha condiviso una serie di storie tramite le quali ha reso partecipi i suoi followers dei momenti di svago e di relax. Ad esempio proprio sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia contenente una fotografia in cui si è mostrata sdraiata con in braccio uno dei suoi bellissimi cagnolini. Alla storia in questione ha poi aggiunto poche parole ovvero “Questo è il massimo dell’energia dopo le feste, sono devastata. Voi state come me?”