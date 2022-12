Ballando, Marta Flavi: “Racconto cosa mi hanno detto durante il programma ma non faccio nomi per un motivo ben preciso”

0 SHARES Condividi Tweet

Marta Flavi ha di recente rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna nel corso della quale ha parlato del ballerino Simone Arena al quale ha rivolto dure parole.

Una lunga e sincera intervista a Diva e Donna è stata quella rilasciata da Marta Flavi che ha da poco concluso la sua esperienza a Ballando con le Stelle. E proprio a proposito della trasmissione condotta da Milly Carlucci si è espressa raccontando inoltre la verità sul rapporto con il ballerino Simone Arena. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Marta Flavi intervistata da Diva e Donna

Marta Flavi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme al ballerino Simone Arena al fianco del quale ha ballato nel corso delle puntate. Ma, qual è stato il reale rapporto che ha unito l’attrice e il ballerino nel corso dei mesi? A rispondere a questa domanda è stata proprio Marta Flavi che intervistata da Diva e Donna non ha avuto alcun timore di rivelare che in realtà tra di loro non vi è stato alcun feeling e che al fianco del ballerino non è riuscita ad esprimersi. Marta Flavi ha poi aggiunto “Nessun feeling tra noi…Non è stato facile…Questione di carattere, ma anche di metodo…”.

Dura frecciatina al ballerino Simone Arena

Nel corso dell’intervista Marta Flavi ha colto anche l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una dura frecciatina rivolta proprio a Simone Arena, il ballerino con il quale ha condiviso l’esperienza a Ballando con le stelle. Nello specifico la conduttrice ha dichiarato che sicuramente Simone è un bravo ballerino ma, ha voluto sottolineare “insegnare è un’altra cosa”. Successivamente la nota conduttrice televisiva, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha poi colto l’occasione per ricordare quanto successo nel corso della serata dedicata al ripescaggio. Nello specifico ha raccontato di essere stata costretta a sostituire il suo compagno di squadra con Luca Urso. E questo perchè Simona Arena ha comunicato di non poter raggiungere lo studio perchè a causa della neve non vi erano aerei disponibili.

La rivelazione di Marta Flavi

In ultimo nel corso della stessa intervista rilasciata a Diva e Donna ecco che la Flavi ha rivelato di aver avuto a che fare, di recente, con una persona che sembrerebbe aver provato a demoralizzarla affermando che non sarebbe riuscita a fare alcune cose. Ma, a chi erano rivolte le sue parole? In realtà Marta Flavi non ha voluto fare alcun nome perchè , ha aggiunto “Non voglio querele“. La conduttrice ha però voluto precisare che questa persona le trasmetteva molta insicurezza.