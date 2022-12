Ballando, Zazzaroni decide di svelare una verità scomoda e ammette: “E’ vero”

0 SHARES Condividi Tweet

Ivan Zazzaroni nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha parlato di Ballando con le stelle rivelando che i momenti di tensione e discussione sono stati reali.

Uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle è sicuramente il giurato Ivan Zazzaroni che proprio dopo la fine dello show di Rai 1 ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale ha fatto delle rivelazioni sul programma condotto da Milly Carlucci. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Lunga intervista di Ivan Zazzaroni a Novella 2000

A Ballando con le stelle i telespettatori assistono spesso a polemiche e discussioni, molte di queste anche tra i componenti della giuria. La domanda che molti telespettatori si saranno posti almeno una volta nel corso degli anni è se tali discussioni sono state reali oppure no. Ed ecco che a rispondere a questa domanda è stato proprio Ivan Zazzaroni che intervistato da Novella 2000 ha rivelato che in realtà le discussioni e gli scontri nella giura di Ballando con le stelle non sono mai stati finti. Nello specifico Zazzaroni nel corso dell’intervista ha ammesso “Ci sono stati momenti di frizione, è vero…”.Momenti di tensione che hanno coinvolto anche con i concorrenti. Ma ha voluto precisare che quest’anno proprio la giuria è stata spesso sotto accusa, anche da parte del pubblico.

Il commento sulle discussioni in studio

Nel corso dell’intervista Ivan Zazzaroni dopo aver rivelato che le polemiche e le discussioni sono state reali ha poi voluto difendere la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci affermando “Secondo me, in fondo, ben vengano anche le discussioni: se ci sono significa che niente è costruito…”. Zazzaroni ha quindi colto l’occasione di tale intervista per difendere la trasmissione e sottolineare ancora una volta che nulla è costruito. Il noto giurato ha inoltre colto l’occasione per rivelare qual è stato il comportamento assunto da Milly Carlucci nel corso delle puntate. Nello specifico Zazzaroni ha chiarito che così come in puntata è sempre intervenuta per sedare le discussioni ecco che anche nel privato è stata molto presente. Infatti ha precisato che molto spesso si sono confrontati nelle chat.

La rivelazione sul cast

In ultimo nel corso dell’intervista a Novella 2000 ecco che il noto giornalista e giurato ha trovato il modo per fare delle particolari rivelazioni su alcune persone che nel tempo hanno provato a far parte del cast. E più nello specifico ha fatto riferimento a calciatori e allenatori. E a tal proposito ha poi concluso sottolineando di essere contento per il fatto che sono molti i calciatori e gli allenatori che guardano la trasmissione di cui lui stesso fa parte.