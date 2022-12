Silvia Toffanin, il giallo del no a Sanremo, cosa è accaduto di inspiegabile nelle ultime ore

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus chiama Silvia Toffanin per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo? Spunta un comunicato che poi viene cancellato.

Non si fa altro che parlare del prossimo Festival di Sanremo 2023, che andrà in scena il prossimo mese di febbraio. Proprio in questi giorni il noto conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato i nomi di tutti i big che prenderanno parte alla kermesse più importante d’Italia. Si rincorrono anche le voci sui co-conduttori che aiuteranno Amadeus in questa avventura e che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Confermati Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Francesca Fagnani. In queste ore però, si è vociferato che Amadeus abbia avanzato l’idea di voler al suo fianco Silvia Toffanin e che quest’ultima avrebbe detto di no. Ma come stanno le cose?

Amadeus chiama Silvia Toffanin per Sanremo 2023?

Amadeus ha chiesto davvero a Silvia Toffanin di affiancarlo sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo? Da qualche ora non si fa altro che parlare di questo. Sono state diverse le testate giornaliste a dare questa notizia, ma adesso non sembra esserci più nessuna traccia del comunicato diffuso proprio nella giornata di ieri dall’account Twitter ufficiale di Mediaset e dall’Ansia.

Scomparso il comunicato dell’Ansa e di Mediaset, la proposta è davvero arrivata?

L’agenzia di stampa Ansa aveva comunicato che Silvia Toffanin, dopo essere stata dalla Rai per prendere parte al Festival di Sanremo 2023, aveva rifiutato. Oggi questa notizia, come già anticipato, non compare più nè sulla timeline dell’Ansa, nè su quella di Mediaset. Questa mattina TvBlog ha svelato delle indiscrezioni che renderebbero tutto più misterioso. Stando a quanto riferito dal sito, non ci sarebbe mai stata alcuna chiamata per Silvia Toffanin per l’edizione 2023 del Festival. Dall’altra parte, però, alcune fonti di Mediaset confermerebbero che alla compagna di Berlusconi questa proposta è arrivata, ma non viene spiegato perchè poi il comunicato sia sparito effettivamente. Ma cosa è accaduto davvero?

Il contenuto del comunicato Mediaset

«In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Questo il contenuto del comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri da Mediaset.