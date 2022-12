Albano, dal docufilm è esclusa Romina e i figli avuti da lei e Jasmine, al veleno: “La vera famiglia Carrisi”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi protagonista di un docu-film che vede coinvolti anche Loredana Lecciso e Jasmine. E gli altri? Tutte le anticipazioni.

Albano Carrisi è certamente uno dei cantanti più amati di tutti i tempi, uno degli artisti più bravi del nostro paese, con una grande fama conosciuta in tutto il mondo. In tutti questi anni, il cantante di Cellino San Marco è stato sicuramente sotto i riflettori non soltanto per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Sappiamo bene del suo matrimonio con Romina Power e poi della separazione. Il cantante è stato anche sotto i riflettori per la sua relazione con Loredana Lecciso, la sua attuale compagna e il triangolo amoroso che si è venuto a creare con la sua ex moglie. Adesso, sembrano esserci delle novità su Albano, il cantante che forse ha cambiato mestiere. In che senso?

Albano Carrisi, in arrivo il docu-film sulla sua vita privata

Il 2023 per Albano Carrisi sarà sicuramente un anno indimenticabile. Proprio nei prossimi mesi andrà in onda una docu-serie sulla vita del noto cantante di Cellino San Marco. Si tratta di un progetto cinematografico che andrà in scena nei prossimi mesi su Real Time ed al quale hanno preso parte anche la compagna, ovvero la showgirl Loredana e la figlia Jasmine. Il docu-film è composto da diverse puntate e ognuna di queste affronterà delle diverse tematiche, alcune di queste legate alla sua vita privata ed anche alla sua famiglia.

Le anticipazioni di Jasmine

A parlare di questo è stata proprio la figlia di Albano e Loredana, la quale ha anche dato delle anticipazioni.“Sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più su di noi. Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, quella che io conosco da sempre”. Esclusi dalla serie anche Romina Power, ovvero l’ex moglie di Albano e poi gli altri figli, Yari, Cristel e Romina Junior. Non sappiamo se effettivamente siano stati loro a rifiutare o se non siano stati interpellati.

I grandi esclusi dal docu-film

“Quando ero più piccola un po’ mi pesava avere due genitori come i miei, per il clamore mediatico che li accompagnava. Le persone pensavano di sapere tutto di noi anche se non era così. Crescendo ho capito invece che mamma e papà rappresentano un valore aggiunto alla mia vita”, queste ancora le parole della figlia di Albano che da diverso tempo sta cercando di emergere nel mondo della musica.