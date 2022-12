Sonia Bruganelli senza freni su Giulia Salemi “Il suo modo di fare per creare danni a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi hanno tanto discusso durante qualche puntata del Grande fratello. Adesso però, come sono i rapporti tra le due?

Sonia Bruganelli è l’opinionista del Grande fratello vip e lo è da due anni ormai. L’anno scorso era affiancata da Adriana Volpe e sappiamo bene come è andata tra loro, visto che se ne sono dette di tutti i colori. Le due opinioniste del programma hanno litigato pesantemente in puntata e anche sui social. Forse è anche per questo motivo che Alfonso ha deciso di non rinnovare questa coppia e di sostituire proprio Adriana scegliendo di mettere al fianco di Sonia, Orietta Berti. Sembrava che le cose potessero andare meglio così, eppure Sonia ha trovato con chi discutere. Stiamo parlando di Giulia Salemi. Ma cosa è accaduto tra loro?

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, i litigi nella scorsa edizione del reality

Sonia Bruganelli lo scorso anno ha avuto da ridire con Adriana Volpe, la nota showgirl che però non è stata confermata per il secondo anno consecutivo, al contrario di lei. Adriana Volpe e Sonia lo scorso anno se ne sono dette di tutti i colori, non soltanto in diretta tv durante le puntate, ma anche fuori. Quest’anno però, la moglie di Paolo Bonolis ha avuto qualche battibecco con Giulia Salemi. Le due hanno avuto un botta e risposta durante una delle prime puntate per via del look della Salemi.

Sonia e la nuova “vittima; litigi e battibecchi con Giulia Salemi

Ad ogni modo, Sonia e Giulia hanno continuano a discutere dopo che la Bruganelli ha attaccato Oriana Marzoli mentre la Salemi l’avrebbe difesa.“Il web è con te e ricorda che non sei tu che stai facendo una brutta figura. Quindi asciuga le lacrime, tira fuori gli artigli che sei una vera regina da reality!“, questo quanto detto da Giulia parlando con Oriana. Sonia però, dopo aver ascoltato le parole della Salemi sarebbe sbottata dicendo “Eh aspettate, no, no, no, no, ragazzi no! Però Giulia, con l’iPaddino in mano a dire quello che vedi che la gente voglia sentirsi dire no!“. Dopo questo botta e risposta sembra che però le due abbiano chiarito ed a raccontarlo è stata proprio Sonia la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, proprio insieme ad Orietta Berti e Giulia.

Le due donne del Gf vip hanno superato i dissapori, la conferma arriva da Sonia

“Orietta Berti per me è stata una scoperta. È accogliente, non ha bisogno di superarti e io cerco di far emergere il suo lato divertente. Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta. All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate“. In realtà, sembra che anche Giulia abbia confermato dicendo di andare molto d’accordo con Sonia ed anche con Orietta.