Barbara D’Urso nella bufera: “Cosa succede se le stai antipatico”

Un ex e storico gieffino che ha condiviso la sua esperienza con Luca Argentero è tornato a parlare del Gf ed ha sparato a zero contro l’attore e la conduttrice Barbara D’Urso.

Vi ricordate Fedro Francioni? E’ stato un’ex concorrente della terza edizione del Grande fratello, proprio quella edizione condotta tanti anni fa da Barbara D’Urso e che ha condiviso con Luca Argentero. Quest’ultimo, come ben sappiamo, da quando ha preso parte al programma ne ha fatto di strada ed è diventato uno degli attori più affermati del nostro paese. Ebbene, nel corso di un’intervista che Fedro ha rilasciato in questi giorni, ha parlato di Barbara D’Urso ed anche di Luca, ma in generale di quella che è stata la sua vita dopo il Gf.

Fedro Francioni, l’ex gieffino torna a parlare della sua esperienza al Gf vip

Fedro Francioni, uno degli storici concorrenti del reality di Canale 5 a distanza di tanti anni dalla sua partecipazione al programma ha rilasciato un’intervista molto interessante. L’ex gieffino ha deciso di parlare e lo ha fatto senza freni, parlando di Luca Argentero con il quale ha condiviso questa esperienza al Gf vip.

Le parole su Luca Argentero

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”. Queste le parole dell’ex gieffino, parlando ovviamente di Luca Argentero.

Poi, Fedro è tornato a parlare di quello che è stato il suo percorso all’interno del programma, esperienza finita poi per via di un lutto che lo ha portato ad abbandonare il reality.“Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Lì mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari”. Queste le parole ancora dell’ex gieffino.

E su Barbara D’Urso?

“Se sei nelle sue grazie ti porta in palmo di mano, se le stai antipatico è meglio che le stai a 10 metri di distanza. Io fortunatamente gli ero simpatico e la vedo un paio di volte l’anno quando mi invita a Pomeriggio 5”. Fedro ha così parlato della conduttrice di Pomeriggio 5 che sicuramente ha avuto modo modo di conoscere bene proprio grazie a questa esperienza.