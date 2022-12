Luca Argentero senza freni: “Mi costa tanta fatica”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ha fatto una confessione sulla sua professione, dicendo di fare sempre più fatica a conciliare tutto.

Luca Argentero è uno degli attori più amati di sempre, ed anche uno dei più importanti della cinematografia italiana. Sicuramente quello che è appena trascorso è stato un anno molto fortunato per lui, non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche personale. Il suo matrimonio con Cristina Marino va a gonfie vele e la coppia è in attesa del secondogenito. Ad ogni modo, sul campo lavorativo e professionale, l’attore ha avuto un grandissimo successo grazie alla seconda stagione di Doc nelle tue mani e non solo. A partire dal prossimo 1 gennaio sarà anche uno dei protagonisti del film intitolato I migliori giorni e poi è stato anche conduttore per poche puntate di Striscia la notizia. E per il 2023? Ecco le novità svelate dallo stesso.

Luca Argentero, grande soddisfazione per l’ultimo anno

Luca Argentero ha vissuto grandi successi e ottenuto grandi soddisfazioni in questo 2022, ma cosa gli riserverà il 2023? Proprio riguardo l’amore, il nuovo anno gli porterà il secondogenito, visto che la moglie da qualche mese è in dolce attesa. Da un punto di vista professionale e lavorativo, invece, l’attore è pronto ad iniziare le riprese della terza stagione di Doc- nelle tue mani.

L’attore parla dei suoi impegni futuri e della serie Doc- nelle tue mani 3

Nel corso di un’intervista rilasciata dallo stesso attore a La Stampa, pare che abbia parlato proprio dei suoi progetto futuri.“Faccio sempre più fatica a stare fuori. Immagino come sarà quando ci saranno due bimbi piccoli. Questo è un mestiere bello, divertente, privilegiato, ma è anche fatto di lontananze”. Queste le parole di Luca che ha anche fatto una riflessione su quelli che sono stati gli ultimi anni vissuti da tutti noi, fatti da pandemia, guerra e crisi economica. Nonostante questi anni siano stati di grande sofferenza per tutti, Luca ammette che però per lui sono stati degli anni molto felici, visto che proprio in questi ultimi tre anni si è sposato, è nata la sua bambina Nina Speranza e tra pochi mesi stringerà a sè il secondogenito.

L’augurio dell’attore

"Nei prossimi 4 mesi devo fare il papà e il marito. Il mio impegno più importante è quello. Poi, in primavera, inizierà la terza stagione della serie tv", ha aggiunto poi Argentero parlando dei suoi prossimi impegni futuri.