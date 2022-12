Ballando nella bufera: “All’estero è un format onesto, in Italia no”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle, un ballerino professionista ha deciso di scagliarsi contro il programma, lanciando anche un messaggio di fuoco contro. “Meritiamo rispetto”.

L’edizione 2022 di Ballando con le stelle si è conclusa soltanto da qualche giorno eppure continuano le polemiche intorno al programma ed ai suo protagonisti. Sappiamo bene che questa edizione del programma si è conclusa con la vittoria di Luisella Costamagna e di Pasquale La Rocca, vittoria che è stata molto discussa. Ad essere finito al centro delle critiche è stato l’intero programma, visto che molti telespettatori hanno fatto sapere che a loro modo di vedere, la giornalista non meritava di vincere e addirittura di salire sui gradini alti del podio. E’ stato anche contestato il sistema che ha decretato la vincitrice. In realtà, non è stata solo la finalissima a finire al centro delle critiche e delle polemiche, ma tutta l’edizione. A parlare in queste ore è stato Simone Arena, il ballerino professionista che ha ballato con Marta Flavi. Ma cosa ha riferito?

A Ballando con le stelle scoppia la polemica, il posto al veleno di un ballerino

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi è andata in scena la finale che ha destato parecchie discussioni. In molti non hanno apprezzato la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca e non hanno nemmeno apprezzato il fatto che i due fossero arrivati in finale, visto il loro percorso. In queste ore a dire la sua al riguardo è stato Simone Arena il quale ha fatto sapere quale fosse il suo punto di vista al riguardo.“Il format DWTS (Dancing with the stars, ndr) o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un forma che adoro in cui ho avuto modo di partecipare e anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e in cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza. Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana”. Queste le parole di Simone il quale è stato piuttosto duro.

Simone Arena contro il programma di Rai 1

Simone, per chi non lo sapesse ha avuto modo di fare esperienza nella versione belga del programma, mentre quest’anno è arrivato in italia su Rai 1 ed ha espresso il suo parere proprio facendo una differenza tra le due versioni.“Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa che chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell’onestà, nell’impegno e nella genuinità. E credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro che anche in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io nel frattempo vado altrove”. Queste ancora le parole del ballerino che ha ancora aggiunto come “chi dice la verità si sa è scomodo”.

Lo sfogo piuttosto duro di Simone contro Ballando con le stelle

“Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia accaduto perché non credo meritino la mia attenzione, chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quello che hanno voluto sapere, ci vediamo in pista, viva la danza”. Con queste parole Simone ha concluso il suo sfogo.