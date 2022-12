Salvo Sottile e Francesca Fialdini diretti su Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Corpo estraneo”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile e Francesca Fialdini difendono Selvaggia Lucarelli. Ecco le parole del conduttore e della conduttrice.

Selvaggia Lucarelli in queste settimane è stata sicuramente una delle protagoniste assolute e indiscusse del web e non solo. A Ballando con le stelle è praticamente accaduto di tutto in questi mesi e le varie polemiche sorte, hanno visto sempre protagonista lei, la giornalista che è stata attaccata da vari concorrenti, giurati e personaggi del mondo dello spettacolo esterni al programma. Ad ogni modo, in queste ore qualcuno ha voluto prendere le sue difese. Parliamo del conduttore de I fatti vostri, ovvero Salvo Sottile e della conduttrice di Da noi…a ruota libera, ovvero Francesca Fialdini. Ma cosa hanno riferito?

Selvaggia Lucarelli sempre più criticata a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli in queste settimane è stata parecchio criticata e molti sono stati coloro che non hanno perso occasione per scagliarsi contro di lei. In questa edizione di Ballando con le stelle, la giornalista è stata di certo una delle protagoniste indiscusse e assolute. Selvaggia ha litigato con Iva Zanicchi e poi ha anche avuto modi di avere dei battibecchi con altri giurati come Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono scagliati contro di lei.

Francesca Fialdini “sta” con Selvaggia

In queste ore, però, qualcuno ha voluto prendere le sue difese. Chi? Francesca Fialdini e Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri e la conduttrice di Da noi a ruota libera. Nello specifico la conduttrice è intervenuta dopo la fine della 17esima edizione di Ballando con le stelle, per scrivere un messaggio alla Lucarelli, prendendo le sue difese.“La vincitrice di Ballando con le Stelle per me è Selvaggia Lucarelli. Lo show è esploso anche quest’anno grazie e a causa della sua presenza. Ieri sera aveva previsto subito come sarebbe andata a finire. E ha riportato il senso delle cose dentro un binario durante tutta questa edizione”. Anche il conduttore ha voluto esprimere il suo pensiero e lo ha fatto con la massima schiettezza sostenendo che il resto della giuria abbia fatto di tutto per escluderla ed isolarla.

Salvo Sottile ci va giù pesante contro gli altri membri della giuria di Ballando

“Non mi è piaciuto il trattamento riservato ieri a Selvaggia Lucarelli. Ognuno potrebbe poter parlare senza essere contestato o fischiato appena apre bocca. Trovo ancora più triste l’isolamento e lo scherno da parte dei suoi colleghi della giuria, che invece di fare squadra l’hanno provocata di continuo e trattata come un corpo estraneo”. Queste le parole di Salvo Sottile che ha sottolineato il fatto di essere stato massacrato proprio dalla Lucarelli quando ha preso parte al programma due anni fa, ma poi ha anche detto “quando è troppo è troppo”.