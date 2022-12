Ballando, ecco perchè Sara Di Vaira ha un pessimo rapporto con Selvaggia Lucarellli

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, ecco svelato il perchè c’è così tanta tensione tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli. A svelarlo Davide Maggio.

Si è conclusa questa edizione di Ballando con le stelle che è stata parecchio turbolenta, eppure non si fa altro che parlare del programma condotto da Milly Carlucci. Ebbene, una dele protagoniste principali di questa edizione del programma è stata lei, Selvaggia Lucarelli la quale nel corso delle settimane ha davvero fatto infuriare parecchie persone. Una che non si è risparmiata su Selvaggia soprattutto in questi ultimi giorni è stata Sara Di Vaira, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pungenti nei suoi confronti. Il rapporto tra Selvaggia e Sara non è mai stato idilliaco, sin da quando la Di Vaira vestiva i panni della ballerina all’interno del programma. Adesso che invece è passata ad essere la commentatrice, la situazione non è affatto cambiata, se non peggiorata. Ma cosa è accaduto negli ultimi giorni?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira, il loro pessimo rapporto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Selvaggia Lucarelli ha fatto infuriare in queste settimane diverse persone, una tra tutti Sara Di Vaira. Quest’ultima, ballerina e commentatrice del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, secondo quanto riferito dalla giornalista, non le avrebbe nemmeno fatto le condoglianze quando è morta la madre, scomparsa recentemente, soltanto lo scorso mese di novembre.

Cosa c’è dietro questa tensione?

Si sottolinea il fatto che la Di Vaira abbia comunque dei buoni rapporti con gli altri membri della giuria, a cominciare da Carolyn Smith, a finire a Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Ma allora, perchè tra le due c’è così tanta tensione? A spiegare come stanno le cose è stato Davide Maggio su Twitter, svelando una possibile ipotesi.

L’ipotesi di Davide Maggio

“La Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. È comprensibile l’avvelenamento della ballerina. Pensava di aver svoltato”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Davide Maggio su Twitter, aggiungendo come effettivamente sono andate le cose, ovvero che la Lucarelli non ha più lasciato il suo posto, che la madre da tempo era purtroppo malata e che l’opinionista era in qualche modo preparata e rassegnata al fatto che la madre da li a breve sarebbe andata via.