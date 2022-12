Di Vaira una furia contro la Lucarelli “Cosa è capace di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Di Vaira ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno parla di Selvaggia Lucarelli e svela importanti retroscena.

Si è conclusa questa edizione di Ballando con le stelle che è stata parecchio carica di tensioni e di liti. Una delle protagoniste indiscusse è stata proprio lei, Selvaggia Lucarelli che ha avuto modo di battibeccarsi con quasi tutti. Ospiti della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone sono stati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira che inevitabilmente hanno parlato di questa edizione di Ballando. Non sono mancate le parole nei confronti di Selvaggia Lucarelli e nel dettaglio, è stata proprio Sara che ha voluto raccontare qualche aneddoto.

I giudici di Ballando ospiti a Ballando con le stelle

Serena Bortone nella giornata di venerdì 23 dicembre 2022 ha ospitato nel suo studio Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Non sono di certo mancati i momenti divertenti, ma i giudici del programma hanno anche affrontato delle tematiche abbastanza importanti. Stando a quanto riferito da Zazzaroni, gran parte del successo di questa stagione è da attribuire a Iva Zanicchi. Ad ogni modo, anche Mariotto ha voluto dire la sua ed ha confessato di essere d’accordo con il direttore del Corriere dello sport.

In studio si parla di Lorenzo Biagiarelli, il parere dei giudici

La conduttrice ad un certo punto si è poi collegata con Milly Carlucci, in attesa della finale, parlando di quanto questa edizione sia stata speciale e quanto successo abbia avuto. Successivamente si è anche parlato di Lorenzo Biaigiarelli, lo chef e compagno di Selvaggia Lucarelli che ha preso parte a questa edizione di Ballando come concorrente. Proprio lui è stato al centro di diverse polemiche in questi mesi. Proprio parlando di lui Sara Di Vaira ha confessato che secondo lei lo chef avrebbe meritato di più, ma qualcuno le avrebbe fatto notare come la prima lei non lo abbia mai aiutato. Anche i giudici hanno comunque ammesso che Lorenzo è stato uno dei più bravi concorrenti. Selvaggia già nei giorni scorsi aveva pubblicato uno sfogo lamentando il fatto che Lorenzo sia stato colpito e preso come bersaglio per colpire in realtà lei.

Sara Di Vaira contro la Lucarelli

“C’era un plotone d’esecuzione ad aspettarmi”, aveva detto Selvaggia, parole che poi sono state riprese ieri e commentate in primis da Zazzaroni. “il plotone d’esecuzione non c’era perché non ci mettiamo d’accordo su cosa dire. Arriviamo alle sette e mezza di sera e poi in puntata si va di naturalezza”. Anche la presidentessa della giuria è intervenuta dicendo di non avere niente contro la Lucarelli e di incontrarla spesso nei corridoi salutandola, non ricevendo risposta. Poi Sara ha invece commentato le parole di Selvaggia che si è lamentata di non aver mai ricevuto una risposta per avere un confronto con lei. “Io non mi fido a chiamarla perché lei registra le telefonate. Io gli altri giudici li ho sempre chiamati e ho anche avuto confronti accesi ma mi fidavo. Con lei il confronto non è alla pari perché la chiami e poi ti ritrovi sui social. Non le risponderò mai al telefono”. Questo poi quanto aggiunto dalla coreografa.