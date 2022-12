Emma Marrone mai vista così: “Ecco quello che ti meriti”

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone ha perso il suo papà. Un haters scrive delle cattiverie sui social e lei risponde utilizzando delle parole abbastanza dure.

Emma Marrone qualche settimana fa ha vissuto uno dei momenti più difficili e tristi della sua vita. Sappiamo bene che la cantante salentina ha perso il padre Rosario, che da un pò di tempo lottava contro una brutta leucemia. E’ stata proprio lei a dare la notizia sui social, utilizzando delle parole piuttosto commoventi. Adesso, a distanza di qualche tempo Emma si è ritrovata a rispondere ad un hater che in qualche modo ha detto delle cattiverie, una frase infelice e di pessimo gusto. Ma cosa è accaduto?

Emma Marrone e la morte del suo amato papà Rosario

Emma Marrone ha perso il suo amato papà diverse settimane fa, dopo che l’uomo ha lottato per diverso tempo contro una leucemia. Da quel momento Emma non ha perso occasione per ricordare il suo amato papà, al quale era parecchio legata. E’ stato proprio papà Rosario a far avvicinare Emma alla musica, trasmettendogli questa grande passione.

Un haters scrive una frase di pessimo gusto e lei risponde a tono

Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore sui social Emma si è ritrovata a leggere delle parole cariche di cattiveria. “Come festeggerai Natale? Con mamma e papino?”, avrebbe scritto un utente, con tanto di emoticon sorridente. A quel punto la cantante avrebbe deciso di rispondere a tono e lo ha fatto tra le sue Instagram stories. “Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la me**a di questa società”. Parole piuttosto dure quelle di Emma, che di certo non ha potuto rimanere in silenzio, dopo aver letto quelle parole.«Vi nascondete dietro falsi profili perchè oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo e ti meriti la vita di merda che hai», ha aggiunto ancora la cantante che ha deciso di utilizzare delle parole molto dure.

Dove sta trascorrendo il Natale Emma?

Emma tra l’altro sta proprio trascorrendo questo Natale insieme alla sua famiglia, la sua mamma e il fratello, con i quali adesso il legame sembra essere ancora più forte, dopo la perdita del padre.