Emma Marrone massacrata per il documentario su di lei: “Robaccia”

Emma Marrone, presentato in questi giorni un documentario sulla cantante salentina. Un famoso giornalista la massacra.

Emma Marrone in questi giorni è stata particolarmente sotto i riflettori, anche per aver preso parte ad una puntata di Verissimo. Ad ogni modo, sembra che nelle scorse ore un famoso blogger abbia giocato su Instageam con i suoi follower al classico gioco delle domande e delle risposte. Tra le tante domande, qualcuno gli avrebbe chiesto se avesse visto il documentario su Emma Marrone che è uscito proprio in quest’ultimi giorni sulla piattaforma OTTP Prime Video. La sua risposta ed anche stoccata nei confronti di Emma non è tardata ad arrivare.

Emma Marrone finisce al centro delle critiche di Davide Maggio

Emma Marrone in questi giorni è stata sotto i riflettori, anche e soprattutto per via dell’uscita di un nuovo documentario su di lei, uscito in questi ultimi giorni sulla piattaforma OTT Prime Video. A commentare questo documentario è stato un noto blogger il quale nel rispondere a delle domande poste da alcuni follower, si sarebbe lasciato andare ad una stoccata nei confronti di Emma. “L’hai visto? A me a dire il vero non è piaciuto molto…”, avrebbe chiesto un follower a Davide Maggio.

Il documentario su Emma Marrone non convince il famoso blogger

Quest’ultimo avrebbe immediatamente risposto, facendosi una domanda ovvero per quale motivo Prime continui ad investire grandi somme di denaro su questo genere di contenuti. “Non capisco perchè Prime Video investa in tutta questa robaccia“, avrebbe detto Davide che anche in passato pare che avesse sparato a zero contro la cantante salentina. Anche in questo caso non si è smentito ed ha lanciato una frecciatina all’artista.

Emma risponderà mai a Davide Maggio? Intanto il documentario va alla grande

“Capisco che il nome possa fungere spesso da richiamo…Però questo non è proprio il caso…”, ha aggiunto il noto blogger. Ma Emma Marrone, deciderà di rispondere alle parole di Maggio? Intanto il documentario al momento ha avuto diverse recensioni molto importanti e positive ed anche tantissime visualizzazioni. Molto probabilmente Emma Marrone deciderà di non rispondere a queste critiche, forte del successo ottenuto dal suo documentario.