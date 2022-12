Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gelata dall’ospite: “Non ho apprezzato l’intervista”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, nello studio di Oggi è un altro giorno l’ospite fa una gaffe su Alain Delon che non passa di certo inosservato.

A Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone nel corso della puntata andata in onda ieri lunedì 12 dicembre 2022 è stata commessa una gaffe non indifferente. Nel corso della puntata del programma di Serena Bortone, si è parlato di Alain Delon e pare che fosse passato il messaggio che l’attore fosse morto. Alain però non è morto. Ma cosa è stato detto in puntata ad Oggi è un altro giorno?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita in studio Eugenio Finardi

Serena Bortone nel corso della puntata di ieri del suo programma, Oggi è un altro giorno ha ospitato in studio Eugenio Finardi. Quest’ultimo si è detto particolarmente perplesso sulle sorti del divo francese, che oggi ha 87 anni. Inoltre, Finardi ha fatto intendere di non aver gradito l’intervista rilasciata da Anthony Delon, il figlio dell’attore che ha rimproverato a suo padre di essere stato tanto severo ed anche in alcuni casi piuttosto violento.

Il cantante commette una gaffe che non passa di certo inosservata

Ad ogni modo, nell’esprimere il suo giudizio e parere, Finardi avrebbe commesso una gaffe.“Poco fa c’è stato un figlio qua, sta roba che il papà muore e tornano i figli che scrivono i libri su quanto era terribile ma non rompere le pa**e e fatti la vita tua. Non ho per niente apprezzato quell’intervista”. Queste le parole del cantante, che in diverse occasioni ha parlato della presunta morte di Alain Delon, cioè avrebbe parlato di lui come se l’attore fosse deceduto.

Serena Bortone interviene e fa un chiarimento

Ad un certo punto, è intervenuta proprio la stessa Serena Bortone che ha voluto fare un chiarimento. “Alain Delon è vivo non è morto, è morta la mamma di Anthony, Nathalie ed anche lei attrice”, questo il chiarimento della conduttrice. Finardi avrebbe così concluso il suo intervento facendo una battuta come a voler rimediare alla gaffe commessa. “ Ah si, ma lo sa? Ha letto il libro che gli ha scritto il figlio?“, ha aggiunto poi il cantante che ha parlato dei suoi figli, in primis la primogenita affetta dalla sindrome di Down.