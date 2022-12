Mattino 5, l’ospite gela la Federica Panicucci: “Stai offendendo mia sorella”, la risposta della Panicucci è perfetta

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci bloccata dall’ospite che non ha preso bene le parole della conduttrice. Federica fa un chiarimento.

Nel corso della puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, la conduttrice avrebbe avanzato un’ipotesi che però non è stata presa bene dalla sua ospite. Tutto questo è avvenuto nel corso della puntata andata in onda ieri su Canale 5, la prima puntata di questa settimana che è stata dedicata come sempre ai vari fatti di cronaca nera più importanti accaduti nel nostro paese in questi ultimi giorni. Ma vediamo di capire bene che cosa è accaduto.

Mattino 5, Federica Panicucci affronta alcuni casi di cronaca nera degli ultimi giorni

Federica Panicucci nella giornata di ieri, come sempre ha condotto una puntata di Mattino 5. Ebbene, nella prima parte della puntata si è parlato come sempre dei vari casi di cronaca nera accaduti nel nostro paese negli ultimi giorni. La conduttrice nello specifico ha parlato dell’omicidio di Alice, fornendo ai telespettatori importanti aggiornamenti su questo caso. Poi ha anche affrontato un altro argomento, ovvero quello legato ad Alessia, che è stata travolta da un tir purtroppo lo scorso 4 dicembre.

La conduttrice avanza un’ipotesi sulla dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Alessia

Federica avrebbe così intervistato la sorella e la mamma della vittima, ovviamente distrutte e in lacrime per la morte della giovane. Federica, nel parlare di questo tragico incidente, avrebbe avanzato un’ipotesi sulla dinamica dell’incidente. Le parole della Panicucci però non sono state prese bene dalla sorella della vittima che ha bloccato la conduttrice dicendo “Questa è l’ennesima offesa che si possa fare a mia sorella”. Federica, rimasta per qualche momento incredula ed anche in imbarazzo avrebbe preso la parola per spiegare cosa in realtà volesse dire.

La sorella della vittima blocca la conduttrice “l’ennesima offesa….”

“Non volevo dire questo…Io dicevo che sua sorella nel tentativo che il camion se ne andasse ha tentato di fermarlo e l’ha investita…”. Secondo la sorella della vittima, ad ogni modo, le cose sarebbero andate in modo differente. “Sarà stata una cosa vocale. Aveva già preso il numero di targa”. La mamma e la sorella della vittima, hanno fatto parecchio fatica a trattenere le lacrime. “Cercano la verità…Oggi Ilaria è qui insieme alla mamma alla ricerca di giustizia…E hanno ragione…”, ha concluso la Panicucci.