Amici, Rudy Zerbi mai visto così contro la Cuccarini: “Le cose che dici sono senza senso”

Ad Amici, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si sono scontrati. Il primo ha attaccato Niveo, mentre il secondo lo ha difeso.

Ad Amici continuano ad essere all’ordine del giorno le liti e le tensioni tra professori. Proprio come è accaduto la scorsa settimana per la danza, questa volta la lite è avvenuta tra due professori di canto. Era stata la Celentano a richiedere la classifica generale e dell’eliminazione dell’ultimo classificato. Adesso ad avanzare questa richiesta è stato invece Rudy Zerbi. All’ultimo posto Niveo, il cantante che da diverse settimane occupa quel posto. Il giovane è risultato sempre ultimo su 12 classifiche nonostante comunque sia anche molto amato dal pubblico italiano. Lorella però, si sarebbe opposta all’eliminazione del giovane, e lo ha anche difeso palesemente, parlando di un periodo davvero molto brutto per l’allievo.

Ad Amici liti e tensioni tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini

“20 giudici non sono stati in gradi di capire? Stiamo facendo un discorso senza senso”, queste le parole di Rudy parlando in modo piuttosto animato con la sua collega, Lorella Cuccarini. Quest’ultima avrebbe ribattuto dicendo che l’allievo in queste settimane si era tanto impegnato, tanto da aver superato secondo lei il momento buio. A quel punto Zerbi sarebbe andato su tutte le furie dicendo “Arriva ultimo anche con il problema risolto. Stiamo dicendo tantissime cavolate, c’è sempre una scusa“. Zerbi avrebbe continuato dicendo di trovare davvero incredibile il fatto che Lorella continui a difendere Niveo, nonostante “i risultati disastrosi”.

Dopo l’attacco di Zerbi, Lorella perde la pazienza

A quel punto, anche Lorella avrebbe perso la pazienza dicendo “Mi fai finire di dire quello che penso?”. Lorella è riuscita ad esprimere il suo pensiero, dicendo che sicuramente sa bene che Niveo è un anello debole ma ha anche ribadito di non aver assolutamente intenzione di eliminarlo dalla scuola, in questo momento, di difficoltà per lui.

L’intervento di Niveo e la furia di Zerbi

Anche Niveo è intervenuto in questa discussione dicendo di piacere al pubblico ed a quel punto Zerbi avrebbe dato al giovane del presuntuoso. “Un pizzico presuntuoso, per non dire altro. Io trovo assurdo tutto quello che stiamo dicendo”, avrebbe detto Zerbi. Dopo l’intervento del giovane, anche Lorella non ha potuto più difenderlo ed ha invitato il cantante a continuare a lavorare con umiltà e massimo impegno.